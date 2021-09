STIHL Gruppe setzt weltweiten Wachstumskurs fort (FOTO) Waiblingen (ots) -



- Produktion weltweit auf hohem Niveau trotz Versorgungsengpässen - "STIHL Markenwelt" in Waiblingen öffnet 2023

- STIHL präsentiert Produkt-Innovationen und untermauert Technologieführerschaft

Die STIHL Unternehmensgruppe setzte ihren Wachstumskurs aus dem vergangenen Geschäftsjahr fort und erzielte von Januar bis August 2021 einen Umsatz in Höhe von 3,51 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das wechselkursbereinigte Umsatzplus beträgt 15,4 Prozent. Zum 31. August 2021 arbeiteten weltweit 19.523 Beschäftigte in der STIHL Gruppe, 7,3 Prozent mehr als Ende 2020. "Wir liegen bei Absatz und Umsatz aller Produktgruppen deutlich über den Vorjahreswerten und über Plan. Das hohe Engagement, die Flexibilität unserer Belegschaft und eine vorausschauende Planung in Produktion, Vertrieb und Logistik haben dies ermöglicht - obwohl Rohstoffknappheit, fehlende Produktionskapazitäten bei Lieferanten und bei STIHL sowie begrenzte Transportkapazitäten zu erheblichen Störungen in den Lieferketten geführt haben. Ohne diese Engpässe hätten wir noch mehr Produkte produzieren und verkaufen können", erklärte der STIHL Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora bei der Pressekonferenz des Unternehmens, die im Rahmen des Internationalen STIHL Medientags am 15. September stattfand. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ist Dr. Kandziora optimistisch: "STIHL Produkte werden weiterhin stark nachgefragt. Wir produzieren weltweit auf hohem Niveau, um unsere Kunden beliefern zu können."



Weltweites Absatzwachstum sowohl im Benzin- als auch im Akku-Segment

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet STIHL auf allen Kontinenten Wachstum beim Absatz. "Ob Profis in der Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und Straßenmeistereien oder Privatanwender, die sich während der Pandemie vermehrt mit dem eigenen Garten und ihrem Heim beschäftigen: STIHL Produkte erleichtern den Menschen die Arbeit mit und in der Natur. Die seit Mitte letzten Jahres anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Geräten bestätigt, dass wir mit unserem Produktportfolio die Bedürfnisse unserer Kunden treffen", so der STIHL Vorstandsvorsitzende. Beliebte Produkte waren unter anderem der Mähroboter STIHL iMOW, der Akku-Gehölzschneider STIHL GTA 26, Benzin-Motorsägen und Benzin-Freischneider für Hobbyanwender sowie die neuen Akku-Produkte für Profis, die im ersten Halbjahr 2021 eingeführt wurden. Dazu zählen beispielsweise der Akku-Heckenschneider STIHL HLA 135 und die Akku-Motorsense STIHL FSA 135. Dr. Kandziora: "Auch in diesem Jahr beobachten wir einen starken Trend hin zu Akku-Geräten. Erfreulich ist, dass wir bei Produkten mit Benzin- und Elektroantrieb ebenfalls ein Absatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen können. Diese Entwicklung zeigt: STIHL ist nach wie vor stark im Benzin-Segment, entwickelt sich aber zunehmend auch zu einem starken Player im Akku-Markt."