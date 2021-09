Verbleibt der Euro/USD-Kurs in den nächsten Monaten innerhalb der Bandbreite von 1,13 bis 1,23 USD, dann werden Inline-Optionsscheine interessante Renditechancen eröffnen.

Nach dem Zwischenhoch bei 1,22 USD vom Mai 2021 rutschte der Euro/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) bis Ende August auf bis zu 1,17 USD ab, um sich in weiterer Folge auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 1,182 USD zu erholen. Verbleibt das Währungspaar auch in den nächsten Wochen innerhalb der Bandbreite der vergangenen Monate, dann wird sich eine Investition in kurz laufende Inline-Optionsscheine bezahlt machen.

Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall des Euro/USD-Wechselkurses - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.