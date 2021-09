Deutlich verbesserte Ertragslage



Das Finanzergebnis war im 1. Halbjahr 2020 ganz im Zeichen der Kapitalmarktturbulenzen durch den Ausbrauch der COVID-19-Pandemie gestanden. Heuer zeigte es sich wieder wesentlich positiver. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte im 1. Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt werden: von 684,7 Mio. auf 1.348 Mio., eine Steigerung um 663,3 Mio. oder + 96,88%. Dies ist vor allem auf das um +113,16% oder 971,9 Mio. auf 1.830,7 Mio. verbesserte Finanzergebnis zurückzuführen. Auch das Versicherungstechnische Ergebnis war mit +8,20% oder + 35,2 Mio. auf 464 Mio. signifikant verbessert.

Die Summe aller Assets zu Marktwerten (ohne Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung) der

Versicherungsunternehmen lag zu Jahresmitte bei 116,1 Mrd., um 7,4 Mrd. oder 6,8% höher als ein Jahr davor. Zum Jahresultimo 2020 betrugen diese 114,4 Mrd., zum Ende des 1.Quartals 115,1 Mrd.

Die stillen Reserven der Kapitalanlagen (ohne fonds- und indexgebundene Lebensversicherung) nahmen hingegen zum Ende des 2. Quartals, verglichen mit dem 1. Quartal 2021, geringfügig um -0,14% auf 23,96 Mrd. ab. Die Reservequote betrug damit zum Ende des Berichtszeitraumes 25,46%; ein Jahr davor lag sie bei 24,54%.

Versicherungswirtschaft sehr stabil aufgestellt



Der Solvabilitätsgrad der österreichischen

Versicherungsunternehmen hat sich bis zur Jahresmitte wieder signifikant verbessert: Zwei Drittel der Unternehmen hatte einen SCR-Solvabilitätsgrad von über 200%, verfügten also über doppelt so hohe Eigenmittel als erforderlich. Vor einem Jahr waren es lediglich rund die Hälfte der Unternehmen. Der Durchschnittswert (Median) lag am 31. Juni 2021 bei 221%, ein Jahr davor waren es 199,29%.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website unter

[https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/] (https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/)

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0086 2021-09-15/11:02