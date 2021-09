Stabile Konjunktur, steigende Abschottung / Gemischte Wirtschaftsstimmung vor Parlamentswahlen in Russland

Berlin (ots) - Vom 17. bis 19. September 2021 finden in Russland

Parlamentswahlen statt. Zahlreiche Oppositionspolitiker wurden von der Wahl

ausgeschlossen oder ihre Teilnahme am Urnengang erschwert. Vor diesem

Hintergrund werden der Regierungspartei "Geeintes Russland" von Staatspräsident

Wladimir Putin beste Chancen auf einen eindeutigen Wahlsieg eingeräumt.



Wirtschaftlich steht das Land derzeit durchaus stabil dar: "Obwohl Russland zu

den Ländern mit den meisten Corona-Infektionen gehört, kommt das Land besser

durch die Pandemie als viele andere große Volkswirtschaften. Das

Bruttoinlandsprodukt schrumpfte 2020 real um 3 Prozent und lag damit leicht

unter dem globalen Durschnitt. Verglichen mit den minus 6,1 Prozent in der EU

ist Russland geradezu glänzend durch die Krise gekommen", sagt Gerit Schulze von

Germany Trade & Invest (GTAI) in Moskau.





Dass die russische Wirtschaft die Krise relativ gut überstehen konnte, hat lautSchulze mehrere Gründe: "Es liegt vor allem an der Struktur, die nicht so starkvon Dienstleistungen und mittelständischen Betrieben geprägt ist wie inWesteuropa. Stattdessen dominieren Industrie- und Rohstoffunternehmen, diehäufig von Staatsaufträgen und weniger von der privaten Nachfrage abhängen."Außerdem sei Russland kaum in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden.Die einheimische Industrie bezieht in vergleichsweise geringem UmfangVorprodukte aus dem Ausland und war deshalb von Problemen bei den Lieferkettennur wenig betroffen. "Das stärkt in der Regierung jene Kräfte, die sich für einenoch stärkere Unabhängigkeit von Importen aussprechen", so Schulze weiter."Zudem hatte der Kreml bei der im September 2020 einsetzenden zweitenInfektionswelle keinen neuen Lockdown verhängt. Fabriken, Geschäfte undRestaurants konnten ihren Betrieb weitgehend fortführen, ebenso derVerkehrssektor."Dennoch hat die Pandemie in der Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Diesteigende Arbeitslosigkeit und sinkende real verfügbare Einkommen im Coronajahr2020 haben laut Schulze die Konsumstimmung gedämpft. Von der Geldpolitik sindebenfalls keine Wachstumsimpulse zu erwarten. Nach vier Senkungen im Jahr 2020wurde der Leitzins seit März 2021 in fünf Schritten auf zurzeit 6,75 Prozentangehoben, sodass sich die Kreditbeschaffung verteuert. Grund ist die Inflation,die im August bei 6,7 Prozent lag und vor allem durch die hohenLebensmittelpreise angetrieben wird. Die Regierung vereinbarte mit denHerstellern von Grundnahrungsmitteln bereits Preisobergrenzen.Während die außenpolitische Lage angespannt bleibt, ist das Thema Energie einerder wenigen Punkte, welcher die deutsch-russischen Beziehungen nochzusammenhält. So wollen russische Energiekonzerne bis 2024 erste Vorhaben zumAufbau einer Wasserstoffwirtschaft umsetzen. Technologien und Ausrüstungendeutscher Hersteller sind besonders gefragt. Ein staatliches Programm treibtzudem die Sanierung von Wärmekraftwerken und die Verbesserung derEnergieeffizienz in Produktionsbetrieben voran, bei der sich auch für deutscheFirmen Geschäftschancen ergeben könnten.Weitere Informationen und Berichte erhalten Sie auf unserer Länderseite zuRussland: https://www.gtai.de/russlandGermany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmenüber Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und TechnologiestandortDeutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung inDeutschland.