Tineco launcht smarte all-in-one Nass-Trocken-Sauger Serie Floor One S5 in Deutschland

Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) - Smart Living: Weniger Putzstress durchclevere HaushaltshelferTineco (https://de.tineco.com/) , die Premiummarke für intelligenteBodenreiniger und Haushaltsgeräte, erweitert seine Smart-Cleaning-Produktpalettemit der neuen, intelligenten Nass-Trocken-Sauger-Serie Floor One S5 . Dieinnovative, leistungsstärkere Modellreihe ist eine konsequente Weiterentwicklungdes Tineco-Bestellers Floor One S3. Die neue Floor One S5 Serie bietet clevere,kabellose Nass-Trocken-Sauger, die mithilfe des intelligenten iLoop-Sensorsautomatisch die Bodenart und den Verschmutzungsgrad erfassen, saugen, tiefenreinwaschen und zugleich streifenfrei trocknen.Seit nun fast 1,5 Jahren verbringen nahezu alle Deutschen weitaus mehr Zeit imHomeoffice als an ihrem Arbeitsplatz. Das eigene Zuhause ist nun nicht mehr nurein Rückzugsort der Familie, sondern Büro, Kindergarten, Schule und Wellnessoasezugleich. Diese neue Arbeitsund Wohnsituation führte auch zu einer verändertenPutzroutine und einem gesteigerten Anspruch an Haushaltsgeräte: Stylisch,effizient, zeit- und vor allem platzsparend sowie handlich sollen dieReinigungshelfer sein, um jede Putzaktion schnell und gründlich erledigen zukönnen. Eine aktuelle Statista Umfrage (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1110488/umfrage/aktivitaeten-beim-zuhausebleiben-wegen-der-covid-19-corona-pandemie/) bestätigt diesen Trend: So gaben 39 Prozent der Befragten inDeutschland an, dass sie häufiger putzen, seit sie mehr Zeit zuhause verbringen.Die leistungsstarke Floor One S5-Produktserie geht ab sofort genau auf diesegestiegenen Anforderungen ein. Denn sie ersetzt das Schleppen von schwerenWassereimern, endlosen Kabeln, triefendem Wischmopp und unhandlichemStaubsauger. Die smarten Nass-Trocken-Sauger, in den Ausführungen S5, S5 Pro undS5 Combo sind wendiger als vorherige Modelle und verwandeln jede noch soaufwändige Putzaktion in eine stressfreie, schnelle und effizienteTiefenreinigung - selbst für steile Treppen und schwer zugängliche Raumecken.Die Modelle S5 und S5 Pro verfügen zudem über ein gesteigertesWassertankvolumen, um ohne umständliches Entleeren größere Flächen reinigen zukönnen. So wird die Bodenreinigung insbesondere während der nass-kalten Monatemit viel Schlamm, Schnee und Salz zur mühelosen sowie in einem Wischstreifenfreien, täglichen Routine. Das Ergebnis: Mehr Zeit für Entspannung undErholung mit der Familie.Überdies bietet das Modell Floor One S5 Combo eine ganz besonders smarte