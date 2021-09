Foto: finanzbusiness Sino investiert in das Münchner Fintech Sub Capitals Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 20 | 0 | 0 15.09.2021, 11:20 | Mit der Finanzierung per Wandeldarlehen treibt der Entwickler einer Software zum Einsatz von KI-Technologie an den Finanzmärkten die Produktentwicklung voran. Sino wird zukünftig das Fintech neben der Finanzierung auch mit seinem Netzwerk unterstützen.

