Analyst: Charlotte Meese



HIT-Feedback: Fortsetzung des Wachstums dank ungebrochener Nachfrage und gesicherter Grundstücke



Jüngst präsentierte sich HELMA auf dem von uns veranstalteten Hamburger Investorentag einem breiten Publikum aus Small- und MidCap-Investoren. Wir haben das positive Feedback der Investorenseite und neue Marktdaten zum Anlass genommen, die Kernpunkte des Investment Cases aufzuarbeiten, die u.E. das Upside-Potenzial der Aktie hervorheben.



Als Full-Service-Baudienstleister agiert HELMA in einem intakten Wachstumsmarkt, dessen Dynamik durch die zunehmende Wohnungsknappheit in den deutschen Großstädten, einen anhaltenden Suburbanisierungstrend und historisch günstige Finanzierungsbedingungen definiert ist. Dank einer starken Marktreputation hat sich das Unternehmen aussichtsreich positioniert, um in den kommenden Jahren von den Nachfragetrends sowohl im Eigenheimbereich als auch im Segment der Ferienimmobilien überproportional zu profitieren. Insbesondere aufgrund der gesicherten Grundstücke (rund 268,5 Mio. Euro per 30.06.) verfügt HELMA über einen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern, sodass wir angesichts sukzessiver Marktanteilsgewinne mit spürbaren Erlöszuwächsen in allen Segmenten rechnen (Topline-CAGR 2021-2024e: 9,0%).



Auf Basis der bilanzierten Grundstücke avisiert das Management ein Umsatzpotenzial von knapp 1,8 Mrd. Euro bis 2024, was u.E. angesichts des Nachfrageüberhangs und des Projektcharakters vergleichsweise visibel umsetzbar sein sollte. So ist nach einer aktuellen Studie des Portals ImmoScout24 die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in den Ballungsgebieten der 5 Core-Städte zwischen Februar 2020 und Juni 2021 um +58% angestiegen. Vor allem in den Regionen Berlin (+80%), Hamburg (+76%) und München (+71%) ist HELMA u.E. durch den umfangreichen Grundstücksvorrat (rund 62,3% des Immobilienvermögens) auf den dortigen Nachfrageschub vorbereitet. Daneben wird das Vorratspotenzial kontinuierlich durch Zukäufe zu vorteilhaften Konditionen erweitert. Bedingt durch die ebenfalls angezogene Nachfrage nach Ferienimmobilien verzeichnet HELMA bspw. im Resort Olpenitz ein hohes Wachstum, was mit steigenden Verkaufspreisen einhergeht.



