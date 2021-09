BERLIN, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Zalando, Europas führende Plattform für Mode und Lifestyle, lanciert zum einjährigen Bestehen von Zalandos Pre-owned Kategorie die neue Kampagne „Drama-free". Die zusätzliche Kategorie des Onlineshops ermöglicht es Kund*innen, einmalige Kleiderschrankperlen zu entdeck en und eigene Styles für Shopping-Guthaben einzutauschen – natürlich mit gewohntem Zalando Service.

Die Kampagne besteht aus drei Videoclips ( HIER ansehen), bei denen Alice Moitié Regie führt und die TikTok-Sensation Lubalin , die preisgekrönte Sängerin Camille Lellouche und die italienische Tänzerin Valentina Vernia die Hauptrollen spielen.

Unter dem Titel „Drama-free" geht am 13. September eine 360°-Kampagne, inklusive PR, Influencer-Marketing, Social Media, Print und TV, in insgesamt 12 Märkten live, darunter Österreich, Frankreich und Italien. Der eigens für die Marketing-Initiative produzierte TVC stellt dabei die klassischen Unannehmlichkeiten von Second-Hand-Fashion im Onlinehandel auf unterhaltsame Weise in den direkten Vergleich mit der unkomplizierten Experience von Zalando Pre-owned. Kund*innen profitieren auch in der zusätzlichen Shop-Kategorie von kostenlosem Rückversand, sicherer und transparenter Bezahlung sowie einer intuitiven Anwendung in App und Web. Die garantierte zweifache Qualitätsprüfung der angebotenen Artikel bringt den Onlinehandel mit Pre-owned Fashion somit auf einen neuen, kund*innenfreundlicheren Standard.