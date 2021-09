Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- undLandkreisen aus Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:- Mieten steigen in 127 vom 138 untersuchten Kreisen - in der Spitze Anstiegevon 16 Prozent- In den größten Städten beruhigt sich die Preisentwicklung: München (+2Prozent), Stuttgart und Nürnberg (je +3 Prozent)- Kleinere Städte wie Memmingen, Heidelberg, Kaufbeuren und Pforzheim mitprozentual zweistelligem Anstieg- Steile Anstiege am Alpenrand: Landkreise Oberallgäu (+15 Prozent),Garmisch-Partenkirchen (+13 Prozent) und Bad-Tölz-Wolfratshausen (+10 Prozent)In Bayern und Baden-Württemberg zeigen die Preiskurven bei den Mieten weiternach oben. Während sie sich in den großen Städten allmählich abflachen, nimmtdie Mietentwicklung in kleineren Städten und ländlichen Regionen an Fahrt auf.Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und LandkreisenSüddeutschlands von immowelt verdeutlicht das: Zwar sind in 127 von 138untersuchten Kreisen die Mieten von 2020 auf 2021 gestiegen, allerdingsunterschiedlich stark. Besonders in den größten Städten scheint inzwischen dieGrenze des Bezahlbaren erreicht - die Anstiege sind vergleichsweise gering. InMünchen erhöhte sich der Medianpreis um 2 Prozent auf 19,20 Euro proQuadratmeter. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 18,80 Euro. In Stuttgart istder prozentuale Anstieg mit 3 Prozent etwas höher, das Preisniveau aber deutlichniedriger: 13,80 Euro pro Quadratmeter müssen Mieter in derbaden-württembergischen Landeshauptstadt aktuell zahlen. Auch im fränkischenNürnberg hat sich im vergangenen Jahr der Mietmarkt etwas beruhigt. Nach einemPlus von 3 Prozent liegt der mittlere Angebotspreis bei Neuvermietung bei 10,30Euro pro Quadratmeter.Memmingen mit stärkstem AnstiegWährend die großen Metropolregionen nur geringe Anstiege verzeichnen, steigen inden kleineren Städten die Mieten zum Teil deutlich an. Den größten prozentualenZuwachs aller Kreise gibt es im Stadtkreis Memmingen: Binnen eines Jahresverteuerten sich die Angebotsmieten um 16 Prozent auf aktuell 11 Euro proQuadratmeter. Damit ist die bayerische Stadt an der Grenze zu Baden-Württembergnicht allein: Auch Kaufbeuren (+13 Prozent) und Kempten (+9 Prozent) in Bayernsowie Heidelberg (+13 Prozent) und Pforzheim (+10 Prozent) in Baden-Württembergverbuchen starke Anstiege. Heidelberg liegt mit Quadratmeterpreisen von 12,50Euro inzwischen sogar auf Platz 10 der teuersten Stadt- und Landkreise im Süden.In der Studentenstadt ist die Nachfrage nach Mietwohnungen besonders hoch. Durchdie Rückkehr zu mehr Präsenzvorlesungen könnte sich diese künftig sogar noch