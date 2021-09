Nach der fulminanten Aufwärtsbewegung der letzten Wochen lässt es die Nvidia-Aktie in diesen Tagen etwas ruhiger angehen.

Nach der fulminanten Aufwärtsbewegung der letzten Wochen lässt es die Nvidia-Aktie in diesen Tagen etwas ruhiger angehen. Die Rally hat zweifelsohne an Schwung verloren, doch ob es sich hierbei bereits um einen Vorboten eines möglichen Rücksetzers handeln könnte, bleibt noch abzuwarten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nvidia hieß es am 31.08. unter anderem „[…] Nvidia läuft und läuft und läuft. Die Aktie wirkt nach dem erfolgreichen Ausbruch über die Marke von 208 US-Dollar wie entfesselt. Mittlerweile hat der Wert die Bewegung in Richtung 230 US-Dollar ausdehnen können. Der Ausbruch über die 208er Marke ist also geglückt. Auf der Oberseite fehlen derzeit belastbare Widerstände. Der Weg gen Norden wäre somit frei. Dennoch ist die aktuelle Konstellation nicht ohne Risiken, denn das exponierte Kursniveau der Aktie macht sie für Gewinnmitnahmen anfällig… Ob diese aber bereits zeitnah kommen werden, bleibt abzuwarten. Aktuell ist das Momentum noch intakt.[…]“

Von den damals befürchteten Gewinnmitnahmen blieb der Wert bislang zumindest verschont. Vielmehr läuft Nvidia seit einigen Tagen auf hohem Niveau seitwärts. Dabei bildete sich eine enge Range heraus. Während die 230 US-Dollar gegenwärtig das Handelsgeschehen auf der Oberseite limitieren, kann die Zone um 220 / 217 US-Dollar aufkommende Korrekturbestrebungen bislang „in Schach“ halten.

Selbst ein Rücksetzer unter die 217 US-Dollar wäre noch kein Beinbruch. Aus charttechnischer Sicht wäre es hingegen eminent wichtig, wenn Nvidia das Ausbruchsniveau bei 208 US-Dollar weiterhin erfolgreich verteidigen würde. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten, zumal knapp darunter die psychologisch relevante 200er Marke liegt.

Kurzum. Nvidia durchläuft gegenwärtig eine wichtige Phase. Die Aktie konsolidiert auf exponiertem Niveau. Es bleibt noch abzuwarten, in welche Richtung die Aktie ihren Weg fortsetzen wird. Das Verlassen der Range (230 / 217 US-Dollar) würde diesbezüglich erste Anhaltspunkte liefern.