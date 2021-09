Hauck & Aufhäuser erwirbt die Kapilendo Custodian AG als einen der ersten Kryptoverwahrer mit der Erlaubnis zur Verwahrung von Kryptowerten

Frankfurt/Berlin (ots) - Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG hat sich mit der

Bloxxon AG auf den Erwerb der Kapilendo Custodian AG geeinigt. Damit übernimmt

das Bankhaus einen der ersten Kryptoverwahrer mit der Erlaubnis zur Verwahrung

von Kryptowerten in Deutschland. Die dafür notwendige BaFin-Erlaubnis zum

Erbringen des Kryptoverwahrgeschäfts hat die Kapilendo Custodian AG am

14.09.2021 erhalten. Dies ist der nächste Schritt der Privatbank zur Erweiterung

des Servicespektrums im Bereich Digital Assets.



Die Kapilendo Custodian AG verwaltet kryptografische Schlüssel, die sogenannten

Private Keys, die dazu dienen, digitale Assets wie Kryptowährungen zu halten, zu

speichern oder zu übertragen. Durch die Übernahme der Kapilendo Custodian AG,

die künftig unter dem Namen Hauck & Aufhäuser Digital Custody AG firmieren wird,

und die Gründung der Konzerntochter Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH im

September 2020, einer Investmentgesellschaft für digitale Assets, kommt Hauck &

Aufhäuser dem Ziel näher, neben dem Asset Management auch im Asset Servicing die

gesamte Wertschöpfungskette von digitalen Assets hausintern abzudecken.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir gehen davon aus, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten zu einemelementaren Bestandteil der Fondsbranche wird. Diesen Wandel werden wir beiHauck & Aufhäuser für und mit unseren Fondskunden aktiv vorantreiben undmitgestalten. Nach der Lancierung des deutschlandweit ersten Digital AssetsFonds (HAIC Digital Assets Fund I) eines etablierten Finanzdienstleisters freuenwir uns, mit der neuen Hauck & Aufhäuser Digital Custody AG auch beim ThemaVerwahrung von digitalen Assets voranzugehen", erklärt Dr. Holger Sepp, Mitglieddes Vorstands bei Hauck & Aufhäuser.Dabei wird Hauck & Aufhäuser die Zusammenarbeit mit der Bloxxon AG weiterausbauen. "Die Kooperation von Hauck & Aufhäuser und Bloxxon im Bereich derVerwahrung digitaler Assets verbindet auf hervorragende Art und Weise dieChancen der Blockchain- und Decentralized Finance-Welt mit der Sicherheit derregulierten Banken und stellt daher einen echten Meilenstein im Ausbau unsererDigital Asset Plattform dar. Institutionellen Investoren ermöglichen wir absofort einen komfortablen Zugang zu digitalen Assets auf Basis der gewohntenStandards des etablierten Finanzsystems", konstatiert Johannes Schmitt, CEO derBloxxon AG, abschließend.Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AGHauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 225 Jahre lange Traditionzurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbankenhervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden