Das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt ist auch in seinem 354. Jahr topfit. Die Darmstädter haben sich profitables Wachstum auf die Fahne geschrieben. Corona wirkt wie ein Booster. Seit unserer letzten Empfehlung am 28. Mai kletterte der Kurs um ein Drittel auf 196 Euro. Seit Mitte August hatte die Aktie sogar mehrfach die 200-Euro-Marke geknackt. Auch die langfristige Wertentwicklung kann sich sehen lassen, in den letzten zehn Jahren stieg der Kurs um 600%! In den vergangenen Tagen haben die Darmstädter Investoren mit einer neuen Mittelfristplanung begeistert. Vorstandschefin Belén Garijo möchte den Umsatz von zuletzt 17,5 Milliarden Euro bis 2025 auf 25 Milliarden Euro schrauben. Jedes Jahr will der Pharma- und Spezialchemiekonzern die Erlöse um 1 Milliarde steigern, was einer jährlichen Zuwachsrate von 6% entspricht. Um die neuen Ziele zu erreichen, werden die Investitionen hochgefahren. Während im Zeitraum von 2016 bis 2020 rund 20 Milliarden investiert wurden, sollen es zwischen 2021 und 2025 rund 30 Milliarden werden. Zusätzlich sind weitere Akquisitionen zu erwarten. In den letzten Jahren war Merck geradezu in einen Kaufrausch verfallen. Eine Milliardenübernahme folgte der anderen. Allerdings dämpft CEO Garijo die Erwartungen. Sollte sich aber ein attraktives großes Ziel finden, würden die Darmstädter schnell wieder schwach werden. Die „Kriegskasse“ beläuft sich auf einen hohen einstelligen Milliardenbetrag. Darüberhinaus wollen die Darmstädter ihre Ausgaben für Forschung & Entwicklung erhöhen. Als Zulieferer der Impfstoffproduktion profitiert Merck von der Pandemie. Zwar dürfte hier das große Wachstum vorerst vorbei sein, doch könnte das Geschäft auf hohem Niveau weiterlaufen. Das traditionsreiche Familienunternehmen legte glänzende Halbjahreszahlen vor. Der Nettogewinn sprang um 160% auf 745 Millionen. Das operative Ergebnis (Ebitda) zog um 46% auf 1,6 Milliarden an. Die operative Marge satte 32%! Prompt hob die Merck-Chefin zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose an. Der Umsatz soll im laufenden Turnus auf 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro zulegen, zuvor waren 18,5 bis 19,5 in Aussicht gestellt worden. Der Gewinn je Aktie wird zwischen 7,80 und 8,50 Euro erwartet. An der Börse wiegt der Konzern aktuell rund 26 Milliarden. Das entspricht in etwa dem 1,3fachen des erwarteten Gewinns. Moderat. Das KGV (2021) soll schätzungsweise gute 30 erreichen. Auch das ist nicht zu viel. Der Konzern ist mit drei attraktiven Sparten unterwegs: Healthcare (Arzneimittel), Life Science (Laborbedarf) sowie Performance Materials (Spezialchemikalen, darunter Flüssigkeitskristalle, aber auch Materialien für Microchips). Fazit: Sowohl kurz- als auch langfristig erwarten wir eine überdurchschnittliche Wertentwicklung der Aktie.