Primark verpflichtet sich dazu, nachhaltigere Angebote für alle erschwinglich zu machen - Umfangreiches Programm neuer Selbstverpflichtungen (FOTO)

Essen (ots) - Primark wird:



- sicherstellen, dass alle Kleidungsstücke aus recycelten oder nachhaltigeren

Materialien hergestellt werden

- Kleidungsstücke so konzipieren, dass sie recycelt werden können und

langlebiger sind

- die Kohlenstoffemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette halbieren

- sich für existenzsichernde Löhne für die ArbeiterInnen in seiner Lieferkette

einsetzen



Primark hat heute eine weitreichende Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Diese

zielt darauf ab, Textilabfälle zu reduzieren, den CO2-Ausstoß in der gesamten

Wertschöpfungskette zu halbieren und das Leben der Menschen zu verbessern, die

Primark-Produkte herstellen.







die Herstellungsweise seiner Kleidung zu ändern, ohne jedoch seine

erschwinglichen Preise zu verändern, damit Kundinnen und Kunden nachhaltiger

einkaufen können.



Im Rahmen der neuen Selbstverpflichtungen wird das Unternehmen sicherstellen,

dass bis zum Jahr 2030 alle seine Kleidungsstücke aus recycelten oder

nachhaltigeren Materialien hergestellt werden. Zurzeit machen diese 25 Prozent

aller verkauften Kleidungsstücke aus. In einem ersten Schritt werden innerhalb

eines Jahres alle T-Shirts für Männer, Frauen und Kinder im unteren Preissegment

aus nachhaltig angebauter



Primark wird seinen Designprozess verändern, um sicherzustellen, dass

Kleidungsstücke am Ende ihres Lebenszykluses recycelt werden können und so zur

Reduzierung von Textilabfällen beitragen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit

mit der britischen Hilfsorganisation WRAP (https://wrap.org.uk/) , um neue

Industrieleitlinien für die Haltbarkeit von Produkten zu definieren. Die

Organisation setzt sich für den Wandel der Modeindustrie hin zur

Kreislaufwirtschaft ein.



Paul Marchant, CEO von Primark, sagte zur Einführung der globalen Strategie:

"Dies ist ein neues und aufregendes Kapitel in Primarks Geschichte. Unser Ziel

ist es, den Kundinnen und Kunden die erschwinglichen Preise zu bieten, für die

sie uns kennen und lieben - aber mit Produkten, deren Herstellung nicht auf

Kosten unseres Planeten und seiner Bewohner geht. Wir wissen, dass sich unsere

Kundinnen und Kunden und unsere Kolleginnen und Kollegen genau das wünschen und

auch von uns erwarten.



Dies ist nicht der Beginn einer neuen Reise. Wir arbeiten schon seit mehr als

zehn Jahren daran, ein nachhaltigeres und ethischeres Unternehmen zu werden.

Jedes vierte Kleidungsstück, das wir verkaufen, stammt bereits aus unserem

Primark Cares-Sortiment, das aus recycelten oder nachhaltigeren Materialien Seite 2 ► Seite 1 von 4 Baumwolle jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Mit der neuen Strategie verpflichtet sich der internationale Modehändler dazu,die Herstellungsweise seiner Kleidung zu ändern, ohne jedoch seineerschwinglichen Preise zu verändern, damit Kundinnen und Kunden nachhaltigereinkaufen können.Im Rahmen der neuen Selbstverpflichtungen wird das Unternehmen sicherstellen,dass bis zum Jahr 2030 alle seine Kleidungsstücke aus recycelten odernachhaltigeren Materialien hergestellt werden. Zurzeit machen diese 25 Prozentaller verkauften Kleidungsstücke aus. In einem ersten Schritt werden innerhalbeines Jahres alle T-Shirts für Männer, Frauen und Kinder im unteren Preissegmentaus nachhaltig angebauter Baumwolle hergestellt.Primark wird seinen Designprozess verändern, um sicherzustellen, dassKleidungsstücke am Ende ihres Lebenszykluses recycelt werden können und so zurReduzierung von Textilabfällen beitragen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeitmit der britischen Hilfsorganisation WRAP (https://wrap.org.uk/) , um neueIndustrieleitlinien für die Haltbarkeit von Produkten zu definieren. DieOrganisation setzt sich für den Wandel der Modeindustrie hin zurKreislaufwirtschaft ein.Paul Marchant, CEO von Primark, sagte zur Einführung der globalen Strategie:"Dies ist ein neues und aufregendes Kapitel in Primarks Geschichte. Unser Zielist es, den Kundinnen und Kunden die erschwinglichen Preise zu bieten, für diesie uns kennen und lieben - aber mit Produkten, deren Herstellung nicht aufKosten unseres Planeten und seiner Bewohner geht. Wir wissen, dass sich unsereKundinnen und Kunden und unsere Kolleginnen und Kollegen genau das wünschen undauch von uns erwarten.Dies ist nicht der Beginn einer neuen Reise. Wir arbeiten schon seit mehr alszehn Jahren daran, ein nachhaltigeres und ethischeres Unternehmen zu werden.Jedes vierte Kleidungsstück, das wir verkaufen, stammt bereits aus unseremPrimark Cares-Sortiment, das aus recycelten oder nachhaltigeren Materialien