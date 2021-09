BioNTech: DAS passiert heute an der Wall Street!

BioNTech-Aktionäre mussten in den vergangenen einiges hinnehmen. Der Aktienkurs wurde seitdem Hoch Anfang August bei rund 460 US-Dollar kräftig durchgeschüttelt. Schließlich schlug BioNTech zwischenzeitlich bei nur noch 330 US-Dollar auf. Alleine in den ersten beiden Sitzungen in dieser Woche ging es für den Kurs erst über sechs Prozent nach unten und anschließend 2,5 Prozent wieder rauf. Heute könnte eine absolute Sensationsnachricht die Kurse an der Wall Street beflügeln!

So hat der Chef von Pfizer – bekanntlich der Partner von BioNTech – soeben verkündet, dass BioNTech noch in diesem Monat mit ersten Ergebnissen der US-Arzneimittelbehörde FDA über die Impfstoffstudie bezüglich der Altersgruppe von 6 bis 11 Jahre alten Kindern rechnet. Ende Oktober sollen dann sogar schon Ergebnisse für Kinder unter sechs Jahren vorliegen. Es ist also gut möglich, dass BioNTech noch im vierten Quartal die Zulassung für seinen Wirkstoff für Kinder erhält!

Fazit: Bei BioNTech läuft die Forschung an einem Impfstoff für Kinder weiterhin auf vollen Touren.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.