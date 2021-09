Foto: finanzbusiness Deutsche Bank distanziert sich von Studie ihres Analysten zum deutschen Finanzsektor Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 13 | 0 | 0 15.09.2021, 11:51 | Die Kritik an Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern sei "in Inhalt und Form unangemessen", heißt es in einer Erklärung des Instituts. Die Studie wurde über Nacht aus dem Netz genommen und ist nicht mehr abrufbar.

