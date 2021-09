Ivanti Wavelink (https://www.ivanti.com/solutions/supply-chain) , die Supply-Chain-Geschäftseinheit von Ivanti, gibt die Übernahme einer Plattform für das industrielle Internet of Things (IIoT) bekannt, die sich im Besitz der WIIO (http://www.wiio.fr/) Group, einem der innovativen Technologie- und Vertriebspartner von Ivanti Wavelink mit Sitz in Paris, befindet. Die Übernahme der Plattform ermöglicht es Kunden, einen 360-Grad-Blick auf ihre IIoT-Anlagen zu erhalten, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben sowie skalierbare Anwendungen zu entwickeln, welche die betriebliche Effizienz steigern. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Ivanti erwirbt Plattform für IIoT (Industrial Internet of Things) software/ Kunden werden in der Supply Chain bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen und dem Erreichen von Operational Excellence unterstützt

Der Zusammenschluss ermöglicht es den Kunden von Ivanti Wavelink, ihre Lager-, Transport- und Logistik-, Fertigungs- und Einzelhandelsumgebungen durch innovative IIoT-Anwendungen zu verbessern

Ivanti Wavelink erwirbt die Technologie, um die Lieferkette der Zukunft noch mehr als bisher zu ermöglichen. Die Lieferketten haben sich ständig weiterentwickelt. Moderne Lager und Distributionszentren sind heute mit hochmodernen intelligenten Geräten ausgestattet, darunter Förderanlagen, Sensoren, Kameras, Roboter und Cobots. Die Verbindungen zwischen all diesen Geräten und Technologien können komplex, teuer und manchmal auch riskant sein. Durch die Übernahme werden Kunden in der Lage sein, Anwendungen mit neuen Systemen zu vernetzen und ihre IIoT-Hardware und Lagerprozesse schnell zu automatisieren, um Arbeitsabläufe zu optimieren.



Kunden aus den Bereichen Transport und Logistik, Fertigung, Öl und Gas, Gesundheitswesen und Einzelhandel werden von Echtzeitinformationen über den Zustand ihrer Anlagen profitieren, die es ihnen ermöglichen, Schwachstellen proaktiv zu erkennen und automatisch zu beheben. Die Kunden werden auch in der Lage sein, Low-Code/No-Code-Anwendungen zu erstellen, die viele ihrer Prozesse automatisieren oder verbessern sowie völlig neue Funktionen bereitstellen. Vor allem aber ermöglicht die hohe Abstraktionsebene der Lösung den Kunden das Hinzufügen und Ersetzen von Technologielayern, ohne die bestehenden Prozessabläufe zu beeinträchtigen. So können sie diese innovativen IIoT-Anwendungen einfach und nahtlos in ihre bestehenden Abläufe integrieren, was zu Leistungsverbesserungen und betrieblicher Effizienz führt. Die Plattform erhöht die Agilität der Kunden, um präzise Entscheidungen zu treffen, hilft ihnen bei der Sammlung von Daten für die Blockchain-Strategie und erleichtert die vorausschauende Analyse.