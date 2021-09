Alnatura Gründer Götz Rehn mit dem Deutschen Gründerpreis 2021 ausgezeichnet / Ehrung für das Lebenswerk (FOTO)

Darmstadt (ots) - Götz Rehn, Gründer und Geschäftsführer von Alnatura, erhielt

gestern Abend in Berlin den Deutschen Gründerpreis 2021 in der Kategorie

Lebenswerk.



Aus dem ersten Bio-Supermarkt Deutschlands, in dem der Alnatura Gründer 1987

noch persönlich die Regale einräumte, entwickelte sich in den letzten knapp 35

Jahren einer der führenden Bio-Händler Deutschlands mit rund 3.700

Mitarbeitenden. 140 eigene Alnatura Super Natur Märkte gibt es mittlerweile

bundesweit. In 15 europäischen Ländern kooperiert das Unternehmen mit vielen

verschiedenen Handelspartnern.





2018 wurde Alnatura zum dritten Mal in Folge zur beliebtesten Lebensmittelmarkeder Deutschen gewählt (Brandmeyer-Studie 2018).Der Deutsche Gründerpreis wird von den Partnern Stern, ZDF, Sparkassen undPorsche verliehen, unterstützt wird er vom Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie. In der Kategorie Lebenswerk steht neben dem wirtschaftlichen Erfolg diegesamtgesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund.Götz Rehn zeige, "was in Bio-Qualität alles möglich ist", so dieGründerpreis-Jury, die in ihrer Urteilsbegründung hervorhebt, dass es demAlnatura Gründer über die Jahre gelungen sei, ein ganzes Netzwerk von Bio-Bauernund biologisch wirtschaftenden Hersteller- und Lieferpartnern zu gestalten.Alnatura Leitmotiv "Sinnvoll für Mensch und Erde"Der promovierte Volkswirt Götz Rehn, der auch eine Honorarprofessur an derAlanus Hochschule in Bonn innehat, gründete Alnatura 1984 unter dem Leitmotiv"Sinnvoll für Mensch und Erde". Zunächst entwickelte Rehn Bio-Produkte unter derMarke Alnatura, die dann bei dm und tegut erhältlich waren. 1987 folgte dieEröffnung des ersten Alnatura Super Natur Marktes in Mannheim. Schon nach kurzerZeit kamen weitere Märkte in Karlsruhe, Kassel, Darmstadt und Freiburg hinzu.Die Eröffnung des 100. Alnatura Super Natur Marktes konnte am 17. März 2016 inder Berliner Friedrichstraße gefeiert werden.Götz Rehn setzt Impulse für viele Alnatura InitiativenStets dem unternehmerischen Grundsatz des sinnvollen Wirtschaftens verpflichtet,hat Götz Rehn bei Alnatura zahlreiche Initiativen zum Wohle von Umwelt undGesellschaft initiiert und mitentwickelt. Ein Meilenstein ist die 2015gestartete Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI), mit der Landwirtinnen undLandwirte bei der Umstellung ihrer Höfe auf den nachhaltigen undklimafreundlichen Bio-Landbau gefördert werden.Bereits seit vielen Jahren setzt sich Götz Rehn für die Verbesserung desTierwohls ein: So bietet Alnatura seit 2016 Eier von Legehennen an, deren