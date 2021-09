Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian reduziert Betriebskosten von Ocean Winds um 75 Prozent

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Windenergie-Unternehmen führte

innerhalb von acht Monaten zwölf Anwendungen für den Geschäftsbetrieb und die

Mitarbeiterverwaltung ein



Appian (NASDAQ: APPN) unterstützt Ocean Winds (OW), ein führendes

Windenergieunternehmen, dabei, die Appian Low-Code Automatisierungsplattform (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3290918-1&h=3415595578&u=https%3A%2F%2Fappian.

com%2Fde%2Fplatform%2Foverview.html%2F%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3

Dpress-release%26utm_campaign%3Dplatform-2021%26utm_term%3DOceanWinds&a=Appian+L

ow-Code+Automatisierungsplattform) einzuführen und automatisiert so seine

komplexen Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen. Mit Appian digitalisierte

Ocean Winds die Workflows in den Bereichen Geschäftsbetrieb und

Mitarbeiterverwaltung. Innerhalb von nur acht Monaten wurden so zwölf

Anwendungen bereitgestellt. Durch die Kombination einer

Low-Code-Automatisierungsplattform mit einem agilen Anwendungsentwicklungsansatz

konnte das Windenergieunternehmen Zeiteinsparungen von mehr als 25 Prozent und

Kosteneinsparungen von mehr als 75 Prozent erzielen.





Ocean Winds ist ein 2019 von EDP Renewables (EDPR) und ENGIE ins Leben gerufenesJoint Venture, das in acht Ländern in Europa, den USA und Asien tätig ist. Nachder Gründung musste das Unternehmen sein Betriebsmodell definieren undgleichzeitig seine Geschäftsprozesse abbilden und automatisieren. Dabei führteder Bedarf an Entwicklungsgeschwindigkeit und Automatisierungsleistung von OceanWinds zu Appian."Wir waren auf der Suche nach einem leistungsstarken, flexiblen und sicherenTool, das es uns erlaubt, Menschen, Prozesse und Daten in einer einzigenUmgebung zu vereinen", sagt José Miguel Mesa Pérez, Business Process Excellence& Communications Director bei Ocean Winds. "Appian hat unsere Erwartungenübertroffen. Sie haben uns eine umfassende Low-Code-Automatisierungsplattformzur Verfügung gestellt, die wir sehr schnell an unsere Bedürfnisse und unsereigenes Betriebsmodell anpassen können. Dadurch sind wir jetzt in der Lage,Anwendungen innerhalb von Wochen zu erstellen und nicht erst in Monaten oderJahren."Ocean Winds hat mehrere Workflows im gesamten Unternehmen digitalisiert undautomatisiert, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Produktivitätzu steigern und die Mitarbeiter von repetitiven Arbeiten zu befreien. OW forWork ist eine der Appian-Anwendungen von Ocean Winds. Zuvor gab es bei OceanWinds keine digitale Möglichkeit, Arbeitsergebnisse zu verfolgen unddarzustellen. Diese Anwendung für das Personalmanagement erstellt, bewertet,kommuniziert und konsultiert die Leistungskennzahlen der Mitarbeiter auf allen