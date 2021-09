Tele Columbus AG: Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) und Te-le Columbus bauen flächendeckendes Glasfasernetz für rund 8.000 Haushalte

Schnelles Internet für eine ganze Genossenschaft

Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) und Tele Columbus bauen flächendeckendes Glasfasernetz für rund 8.000 Haushalte

- Neuer Gestattungsvertrag zwischen EWG und Tele Columbus

- Vollglasfaserversorgung in zwei Ausbauschritten

- Upload- und Downloadgeschwindigkeiten im Gigabitbereich

Berlin / Dresden, 15.09.2021. Mit Bagger und Spatenstich wurde heute in Dresden-Briesnitz ein Projekt gestartet, das den Mitgliedern der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft schrittweise schnelles Internet beschert. Sie erhalten dank einer Vereinbarung der EWG mit dem Glasfasernetzbetreiber Tele Columbus, der seine Produkte über die Marke PŸUR vertreibt, einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss. Davon profitiert die ganze Genossenschaft mit rund 8.000 Haushalten in Gorbitz, Briesnitz und weiteren Stadtteilen.

Streaming und Videokonferenzen, Homeoffice und Homeschooling - all das soll in Zukunft parallel und stabil möglich werden. Außerdem sinken dank des neuen Vertrages ab 2023 auch die TV- Gebühren für die Mieter.

Schnelles Internet für alle Mitglieder hatte die EWG längst als wichtiges Ziel formuliert und die Multimediaversorgung für die Genossenschaft ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Tele Columbus AG, mit der die EWG seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet und auch Herausforderungen beim Kundenservice gemeinsam gemeistert hat.

"Mit einem schnellen Internet sind unsere Mitglieder künftig gut gewappnet für die fortschreitende Digitalisierung unseres Alltags", so Michael Reichel, Vorstand der EWG Dresden eG. "Die Dringlichkeit wurde im Lockdown so richtig deutlich, als alle Familienmitglieder gleichzeitig ins Internet wollten: zur Videokonferenz mit Kollegen, zur Lernplattform beim Homeschooling oder zum Videospiel in HD. Wenn das künftig parallel und problemlos möglich ist, verbessert sich die Lebens- und Wohnqualität in unseren Quartieren spürbar. Unseres Wissens sind wir die erste Dresdner Genossenschaft, die solch ein Projekt für alle Wohnungen startet."