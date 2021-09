UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Die Briten blieben bei überdurchschnittlichem Gewinnwachstum unterbewertet, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch im laufenden Jahr stünden zudem aus der Pipeline noch einige mögliche Kurstreiber an. Dazu zähle die Destiny-Brustkrebsstudie mit dem Mittel Enhertu./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 04:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 04:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.