Ist CureVac im Crash-Modus?

Nichts zu feiern gibt es heute für CureVac-Aktionäre. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund fünf Prozent unter die Räder. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 48,96 EUR. Geht es jetzt noch weiter runter?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Mit diesem Rücksetzer hat sich das technische Bild klar verschlechtert. CureVac hat nämlich eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 50,33 EUR am 50,33. 50,33X. Daher geht es jetzt also um alles!

Anleger, die für CureVac mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten den aktuellen Rücksetzer zum Nachkauf nutzen. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

