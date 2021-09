Nel ASA bekommt jetzt unerwarteten Rückenwind!

Nel ASA erhält derzeit von unerwarteter Seite massiven Rückenwind. Verfolgen Sie noch die politischen Diskussionen im TV? Sei es das erneute Triell am Sonntag oder die Diskussion der Spitzenpolitiker der vier “kleineren” Parteien am Montag? Genau aus dieser Richtung kommen jetzt zahlreiche gute Nachrichten für den norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA. Insbesondere am Montag war das Thema Wasserstoff ein elementarer Bestandteil der Diskussion.

So sprachen beinahe alle Politiker in ihren Statements davon, dass Wasserstoff für die Energiewende der entscheidende Schlüsselfaktor sein wird. Insbesondere Christian Lindner betonte immer wieder, die herausragenden Eigenschaften. Langfristig dürfte also kaum ein Weg am Wasserstoff vorbeiführen und davon wird auch Nel ASA profitieren, zumal das Unternehmen sich mittlerweile immer mehr auf “grünen” Wasserstoff konzentriert, also Wasserstoff, der mittels erneuerbarer Energien hergestellt wird.

