Ölpreise ziehen an - API meldet Bestandsrückgang

London 15.09.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach oben. In den USA sind die Rohölbestände einmal mehr deutlich gesunken. Zudem erwarten OPEC und IEA ein deutliches Nachfrageplus.



Wie das private American Petroleum Institute am Dienstagabend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,437 Mio. Barrel zurückgegangen. Weiterhin sollen die Bestände von Benzin um 2,761 Mio. Barrel gesunken sein, bei den Destillaten war ein Rückgang um 2,888 Mio. Barrel zu verzeichnen.