Blockchain des Vertrauens mit DIN / Eine neue DIN-Spezifikation schafft die Basis für Compliance-Lösungen mit Blockchain-Technologie (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) - Rechtzeitig mit der ersten Architekturspezifikation desGAIA-X-Projektes zum Aufbau einer eigenen europäischen Dateninfrastruktur hatauch der DIN-Arbeitskreis Records Management nach knapp zweijähriger Arbeit dieTechnische Spezifikation (TS) 31648 des Deutschen Instituts für Normung (DIN)fertiggestellt. Der Arbeitskreis formuliert dort Standards zum Beispiel zurBeweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente, wie in der DIN-Norm31647 festgelegt. Die jüngst veröffentlichte DIN-TS 31648 definiert dieKriterien - und damit einen der ersten Standards - für vertrauenswürdigeTransaktionen in Systemen, die auf Blockchain-Technologie (DLT -Distributed-Ledger-Technologie) aufbauen. Der Arbeitskreis wird von Vertreternaus Wirtschaft, Verbänden und Institutionen wie dem Bundesamt für Sicherheit inder Informationstechnik (BSI) gebildet. Das Hamburger IT-Unternehmen Deepshoreist auf Compliance-Themen spezialisiert und hat sein Spezial-Know-how in denStandard eingebracht."Wir haben unsere technische und praktische Erfahrung zur Abbildung vonCompliance-Anforderungen mit Hilfe verteilter Technologien in die neueDIN-Spezifikation eingebracht", sagt Michael Brünker, CTO der Deepshore GmbH.Das von Deepshore entwickelte Blockchain-basierte Cloud Native Archive erfüllebereits die Aspekte einer DSGVO- oder GoBD-Compliance und bewähre sich in derPraxis. So konnten die 2019 entwickelten grundlegenden Konzepte und Verfahrennun durch den DIN-Arbeitskreis genutzt werden. Diese wurden zuvor im Rahmeneiner Forschungs- und Entwicklungskooperation u. a. mit dem Konrad-Zuse-Zentrumfür Informationstechnik - einem außeruniversitären, interdisziplinärenForschungsinstitut für angewandte Mathematik und datenintensivesHigh-Performance-Computing aus Berlin - erarbeitet. Teile dieser Grundlagen sindbereits als Whitepaper veröffentlicht worden ( PRIVATE BLOCKCHAIN: WAS GILT ESBEIM AUFBAU ZU BEACHTEN? (https://deepshore.de/user/pages/02.knowledge/Deepshore_White-Paper_Private-Blockchain_DE.pdf?g-d8ff3b42) ) und flossen nun in dieModellierung der neuen DIN-Spezifikationen ein.Die Hinzunahme von Beweiswerterhaltung macht DLT-Technologie nun in nahezu allenCompliance-Umgebungen einsetzbar. Die DIN-TS 31648 schafft hierfür die Basis unddefiniert Anforderungen an Nachweispflichten und Sicherheitsaspekte, umBeweiswerterhaltung sicherzustellen. "Wir sehen uns hier im Einsatz vonverteilten Open-Source-Technologien in Compliance-Umfeldern bestätigt, denn mit