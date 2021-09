Die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) macht bereits seit einiger Zeit nicht wirklich Freude und blieb beispielsweise im Vergleich zur Aktie der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), die in einem ähnlichen Segment tätig ist, stark zurück. Und in den letzten Tagen markiert die Aktie sogar neue Jahrestiefststände bei 13,00 EUR, Gestern im Stuttgarter Handel oder heute in Frankfurt, ebenfalls bei 13.10 EUR. Nachrichten? KEINE. Nach den eigentlich „normalen“ bis positiven 9 Monatszahlen zum 30,06.2021 (Geschäftsjahresende 30.09.2021) findet sich keine greifbare, fundamentale Begründung für das weitere Abfallen der Aktie. Gut: Grössere Stückzahlen sollen gegen Ende des Handels immer wieder auf den Markt kommen. Und bei einem sowieso schon relativ illiquiden Handel kann natürlich eine grössere Verkaufsorder, auch wenn sie zeitlich gestaffelt sein sollte, zu Kursrückgängen führen.

Mittlerweile nähert sich der Kurs dem EPRA NAV von 12,97 EUR



Während in der Vergangenheit die Aktie eher mit einem 20-30% Aufschlag zum EPRA NAV handelte. Im August stellten wir in unserer Reihe Defensiver Aktien neben der DEFAMA und NORATIS auch die Deutsche Konsum REIT als ein substanzstarkes, relativ wetterfestes Aktieninvestment aus dem Immobiliensektor vor. An der fundamentalen Begründung hat sich nach unserem Informationsstand nichts geändert. Wobei die Anleger mit den genannten Alternativen bisher natürlich besser gefahren wären. Aber mittlerweile ist der Bewertungsabstand zwischen den – wenn auch nicht in der Grösse – vergleichbaren Nahversorgungszentrums-Investoren schon gewaltig.