ROYAL CANIN® Vet Symposium 2021 macht Tierärzte fit für die Zukunft (FOTO)

- Top-Expert*innen aus der ganzen Welt teilen ihr Wissen und die neuesten Trends

in den Bereichen Dermatologie, Gesundheitstechnologie und Telemedizin sowie zu

Gesundheit und Wohlbefinden von Tierärzt*innen und Praxispersonal.

- Ein neues, interaktives Veranstaltungserlebnis bietet Live-Übertragungen aus

aller Welt in sieben Sprachen, darunter auch Deutsch, sowie On-Demand-Inhalte

und Schulungen.



Wie gestaltet sich die Zukunft der Veterinärmedizin, die Zukunft von

Tierarztpraxen und der veterinärmedizinischen Branche? Diese Fragen erörtern

international renommierte Expert*innen auf dem ROYAL CANIN® Vet Symposium

(https://www.daten.vetion.de/royal-canin/vet-symposium-2021/de/) , das am 28.

und 29. September 2021 in Form eines einzigartigen virtuellen Live-Events

stattfinden wird.







Tiergesundheit aus insgesamt mehr als 100 Ländern werden virtuell zum Vet

Symposium 2021 erwartet, das von ROYAL CANIN®, einem der weltweit führenden

Anbieter von Gesundheit durch Ernährung für Katzen und Hunde, veranstaltet wird.

Das Symposium bietet neun Live-Podiumsdiskussionen, acht Erörterungen klinischer

Fallstudien und drei Praxismanagement-Seminare - alle geleitet von

Top-Expert*innen der jeweiligen Fachgebiete.



Klinische Fallstudien, die auf dem Vet-Symposium 2021 präsentiert werden, sind:

"KatzenAllergien: Reaktionshandlungsmuster, die bei der Diagnose unterstützen";

"Katzenallergien: Sie folgen nicht alle dem Lehrbuch";

"Krallenfaltenerkrankungen bei Katzen: Der AllergieNachahmer"; "Allergische

Katze: Warum orale Untersuchungen bei der allergischen Katze wichtig sind";

"Nahrungsmittelallergien bei Hunden: Eliminationsversuch oder Serum-IgETest";

"Atopische Dermatitis beim Hund: Welche antiallergische Maßnahme sollte ich

anwenden?" und "Punkin: Eine Geschichte von zwei Allergien".



Das virtuelle Format dieser Veranstaltung bietet Teilnehmer*innen des Vet

Symposiums 2021 Zugang zu einem weltweit ausgestrahlten Live-Stream in sieben

Sprachen, darunter Deutsch, sowie Zugang zu On-Demand-Inhalten und Schulungen.

Zu den Highlights der Veranstaltung gehören:



- Ein virtuelles Live-Bühnenprogramm: Live-Interviews mit führenden

internationalen Expert*innen für Haustiergesundheit zu den wichtigsten Trends

zum Motto der Veranstaltung "The Clinic and Beyond". Dabei reicht das

Themenspektrum von der Besprechung klinischer Fallstudien über

Praxismanagement bis hin zu Gesundheitsinnovationen, Wohlbefinden und anderen

Bereichen, die allesamt entscheidend für eine erfolgreiche Tierarztpraxis

sind. Das vollständige Live-Programm finden Sie hier (https://www.daten.vetion Seite 2 ► Seite 1 von 2



