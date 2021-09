WECONOMY kürt die zehn innovativsten Start-ups Deutschlands (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -



- Gründer*inneninitiative WECONOMY fördert Start-ups und ihre innovativen

Geschäftsideen und feiert 15. Jubiläum

- Unternehmer*innen gewinnen ein Jahr Unterstützung und exklusives

Netzwerk-Treffen mit deutschen Topmanager*innen

- Female Focus: Innovation fördern und gezielt weibliche Vorbilder schaffen



Gute Technologie-Ideen schnell in innovative Produkte und Dienstleistungen

überführen: Nur so werden kreative Antworten auf die drängenden

Herausforderungen unserer Zeit gefunden und Deutschlands Position als

Wirtschafts- und Exportnation wird gestärkt. Mit der Gründer*inneninitiative

WECONOMY (http://www.weconomy.de) fördert die Wissensfabrik - Unternehmen für

Deutschland e. V. in Kooperation mit UnternehmerTUM und dem Handelsblatt seit 15

Jahren innovative Geschäftsideen von mutigen Unternehmer*innen. Ziel des

Wettbewerbs ist es, aus guten Gründer*innen erfolgreiche Unternehmer*innen zu

machen.





Zum zweiten Mal in Folge wurden in diesem Jahr mit einem Female Focustechnologieorientierte Start-ups mit mindestens einer Frau im Gründungsteamgesucht: "Der Female Focus war bereits im letzten Jahr ein voller Erfolg!", sagtProf. Dr. Burkhard Schwenker, Vorsitzender der WECONOMY-Jury und Chairman of theAdvisory Council der Roland Berger GmbH, "Deshalb möchten wir auch in diesemJahr Gründerinnen ermutigen, denn sie sind nicht nur wichtige Vorbilder, sondernkönnen die Start-up-Landschaft der nächsten Jahre in Deutschland ganzentscheidend mitgestalten." Die Kooperationspartner haben mit dieserEntscheidung klare Ziele im Blick: "Mit dem Female Focus fördern wir dieDiversität in der deutschen Gründerszene und sorgen für Chancengleichheit: Damitöffnen wir nicht nur Frauen die Tür in die Zukunft, sondern nutzen ein großesunternehmerisches Potenzial für die deutsche Wirtschaft", sagt Lilian Knobel,Vorstandsvorsitzende der Wissensfabrik.Dieses Jahr überzeugten zehn Gründer*innen die WECONOMY-Jury, die gestern inBerlin die Gewinner*innen der 15. Wettbewerbsrunde auswählte. Dieausgezeichneten Innovationen kommen unter anderem aus den Bereichen IT, MedTechund Künstliche Intelligenz: Zum Beispiel bietet das Start-up Dermagnostix ausSüddeutschland eine vollautomatisierte kostengünstige und mikrofluidikbasiertediagnostische Plattform für die Dermatologie. Damit ermöglicht das fünfköpfigeGründerteam passgenaue Aussagen zu Krankheitsverlauf und Therapieprognosen.Einen intelligenten Shopping-Assistenten für das Smartphone hat das KI-Start-upNomitri entwickelt. Die Gründer*innen aus Berlin bieten Einzelhändler*inneneinen Einstieg in das kassenlose Verkaufen beispielsweise ohne