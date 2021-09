Hoffnungslose Jobsuche - Berufsanfänger kämpfen mit erschwerten Bedingungen

München (ots) - Für Jobanfänger wurde der Bewerbungsprozess durch die

Coronakrise zum schwer überwindbaren Hindernis, der Berufsstart gelang dagegen

erfolgreich und sie konnten wertvolle Erfahrungen sammeln.



Der Start ins Berufsleben - ob mit einem Praktikum oder dem ersten "richtigen"

Job - ist immer eine Herausforderung und die COVID-19-Pandemie hat die Situation

nochmal verkompliziert. Wie kommen Berufsanfänger mit diesen veränderten

Bedingungen zurecht? Eine Studie* von OnePoll im Auftragvon LinkedIn, dem

weltweit größten digitalen Berufsnetzwerk, verdeutlicht, dass sich vor allem der

Bewerbungsprozess für viele schwierig gestaltet. Einmal im Unternehmen

angekommen, legt die Mehrheit jedoch einen guten Start in den Job hin und fühlt

sich durch ihren erfolgreichen Berufseinstieg trotz der Krise gestärkt für die

Zukunft.





Bewerbungen verlaufen komplizierter als erwartetGerade zu Beginn der Jobsuche eröffneten sich durch die Pandemie für dieBerufsanfänger mehr Schwierigkeiten als erwartet. So musste über ein Viertel derTeilnehmer (27 Prozent) mehr Bewerbungen verschicken als geplant, während 23Prozent ihre Suche auf andere Branchen ausgeweitet haben, da sie in ihremangestrebten Bereich keine Arbeit finden konnten. Einstellungsstopps und damitein größerer Ansturm auf die verbliebenen Stellen sorgten dafür, dass 43 Prozentdie Suche am Anfang als hoffnungslos empfanden.Insgesamt fand der gesamte Prozess bei knapp der Hälfte (48 Prozent) sowohlpersönlich als auch auf digitalen Wegen statt und bei einem Drittel (34 Prozent)verlief er vollständig digital. Dies hatte auch Auswirkungen auf dasBewerbungsgespräch, insbesondere auf die Selbsteinschätzung der Kandidaten. Sowaren jeweils knapp drei aus zehn besonders nervös (29 Prozent) und konntenweniger abschätzen, wie ihre Antworten aufgenommen wurden (28 Prozent).Gleichzeitig empfanden es 27 Prozent der Berufsanfänger als schwierig, sich eingenaueres Bild von dem Unternehmen zu verschaffen, bei dem sie sich vorstellten.Bei Gesprächen per Videokonferenz konnten sie zum Beispiel keinen Eindruck vomBüro und der Atmosphäre gewinnen.Trotz guter Erfahrungen sind Berufsstarter bereit, den Job zu wechselnIm Durchschnitt mussten die Bewerber über fünf Wochen auf ein Angebot warten undjeder Vierte (25 Prozent) hat aus Angst, keinen anderen Job zu finden, direktdas erste Angebot angenommen. Entsprechend sind von ihnen nur 15 Prozent soweitzufrieden, dass sie aktuell nicht erneut suchen. Fast drei aus fünf (57 Prozent)warten zudem nur auf das richtige Angebot, um dann zu wechseln. Unterdenjenigen, die ihre Suche auf andere Branchen ausdehnen mussten, sieht es