Fortec Elektronik expandiert mit einer neuen Tochtergesellschaft in weitere Geschäftsbereiche. Das Startup aushang.online GmbH werde eine eine erprobte Webapplikation für digitale Aushänge und Wegweiser liefern, kündigt das Unternehmen aus Germering am Mittwoch an. 55 Prozent der Anteile werden bei der Fortec-Konzerngesellschaft DISTEC liegen, Partner bei dem Startup ist die schulverwalter.online UG. COO Bernhard Staller werde ...