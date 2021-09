Was ist los bei Relay Medical? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.09.2021, 13:32 | 25 | 0 15.09.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Relay Medical-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Denn die Aktie muss ein Minus von rund sechs Prozent schlucken. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Relay Medical-Analyse einfach hier klicken. Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund zwei Prozent würde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Diese Marke liegt bei 0,15 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen. Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Relay Medical überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch bestätigt. Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

