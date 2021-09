Odessa kündigt Investition von Thomas H. Lee Partners zur Beschleunigung des Wachstums an

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Die strategische Investition wird das Wachstum

in den USA und auf den internationalen Märkten unterstützen und das

Plattformangebot von Odessa im Bereich Finanzdienstleistungen erweitern.



Odessa, der weltweit führende Anbieter von Software für die

Vermögensfinanzierung, gab heute eine Investition von Thomas H. Lee Partners,

L.P. ("THL") bekannt, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die in

Wachstumsunternehmen investiert.





Die Architektur und der Designansatz von Odessa heben sich von bestehendenTechnologien für das Mobilienleasing und die Autofinanzierung ab, indem siegetrennte Geschäftsteams und Stakeholder zusammenführen, um ein einziges Systemfür Einblicke, Orchestrierung und Erweiterbarkeit zu schaffen. Dadurch könnenAsset-Finance-Organisationen flexibel und innovativ bleiben, wenn es darum geht,auf den Markt zu gehen, den Betrieb zu verwalten und den Kunden einen Mehrwertzu bieten. Die Kunden von Odessa profitieren von erheblichen Vorteilen, wie z.B. optimierte Geschäftsabläufe, deutlich schnellere Geschäftsabschlüsse,datenbasierte Geschäftsentscheidungen und Omnichannel-Kundenservice."Als Marktführer im Bereich der Asset-Finance-Technologie ist Odessa idealpositioniert, um weitere kundenorientierte Innovationen voranzutreiben undzusätzliche Marktchancen zu erschließen", so Ganesh Rao, Managing Director undHead of Financial Services bei THL und Mark Bean, Director bei THL. "Wir sindüberzeugt, dass sie die Vision und die Erfolgsbilanz haben, die Zukunft derFinanzdienstleistungstechnologie zu verändern und zu definieren, und wir freuenuns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diesen Wachstumskurs zu unterstützen.""Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Mitarbeiter, die unseren Erfolgseit mehr als zwei Jahrzehnten vorantreibt, und wir fühlen uns geehrt durch dasVertrauen, das unsere Kunden und Investoren in Odessa haben - aber unsere Visiongeht noch weiter", sagte Madhu Natarajan, Mitbegründer und CEO von Odessa. "Esbesteht eine enorme Chance, die Art und Weise, wie Asset-Finance-Unternehmenskalieren und sich an disruptive Marktkräfte und veränderte Verbrauchernachfrageanpassen, neu zu gestalten. Wir haben die Plattform, die Technologie, das Teamund den Investitionspartner, um das Betriebssystem für moderne Unternehmen zusein."Allein im letzten Jahr wurde Odessa als Great Place to Work (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288818-1&h=3318794104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3