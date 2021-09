Fraport stand in der abgelaufenen Handelswoche im Fokus der Anleger, das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist auf den besten Wert seit Beginn der Pandemie gestiegen und strahlte dadurch Zuversicht aus. Doch noch ist die Flugbranche nicht zu alter Stärke zurückgekehrt, die Delta-Variante verhindert dabei größere Sprünge beim Aufkommen und der Aktie. Diese versucht sich derzeit am 50 EMA gelegen um 52,71 Euro an einer Stabilisierung innerhalb des laufenden Abwärtstrends. Die Kursentwicklung zeigt jedoch anhaltende Schwäche, dies könnte zu einem Trendbruch des diesjährigen Aufwärtstrends führen.

Bären beherrschen das Geschehen

Grund zum Jubel gibt es bei der Fraport-Aktie derzeit nicht, für ein Kaufsignal mit Zielen am EMA 200 bei 59,27 Euro und darüber an den aktuellen Jahreshochs um 64,76 Euro bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 56,90 Euro. Sollte die laufende Bodenbildungsphase um den EMA 50 allerdings scheitern, könnte dies in der Folge zu Verlusten auf 51,04, 49,05 und darunter auf 45,00 Euro führen.