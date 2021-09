Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Hold' Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter von 29 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Analyst Bastian Synagowitz bleibt für die Ergebnisentwicklung in der Stahlbranche in einer am Mittwoch vorliegenden Studie …