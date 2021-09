Hamburg (ots) - - 36 Prozent der Bundesbürger:innen besitzen Aktien



- Aktionär:innen-Anteil deutlich angestiegen



- Vorurteile und Ängste schwinden, trotz Verunsicherung durch die

Corona-Pandemie



Die Deutschen freunden sich stärker mit Aktien an. Seit Jahren wächst der Anteil

der Aktienbesitzer:innen und liegt nun bei 36 Prozent, zwei Prozentpunkte höher

als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist der Anteil sogar um zwölf

Prozentpunkte gestiegen. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie

"Aktienkultur in Deutschland", für die im Juli und August 2021 insgesamt 2.000

Deutsche ab 18 Jahren online befragt wurden.





Gleichwohl legen die Deutschen ihr Geld immer noch am liebsten auf ihr Girokonto(69 Prozent) oder ihr Sparbuch (33 Prozent). Allerdings verlieren diese beidenklassischen Anlagen beständig an Attraktivität. Im Vergleich zur Studie aus demVorjahr sind es jeweils minus vier Prozentpunkte. 2019 waren es beim Girokontonoch 78 Prozent, beim Sparbuch 41 Prozent.Männlich, mittleren Alters und mit dem Wunsch nach einer guten GeldanlageDer typische deutsche Aktienbesitzer ist ein Mann mittleren Alters. DerBefragung zufolge haben 45 Prozent der Männer, aber nur 27 Prozent der FrauenAktien im Depot. Vor allem bei den 35- bis 44-Jährigen ist derAktionär:innen-Anteil deutlich angestiegen und liegt jetzt mit 44 Prozent amhöchsten von allen Altersgruppen.Wer in Wertpapiere investiert, verlässt sich oft auf die Expertise derprofessionellen Fondsmanager:innen und legt sein Geld in Investmentfonds an. 18Prozent der Deutschen besitzen Aktienfonds, 16 Prozent Wertpapiersparpläne und14 Prozent Einzelaktien. ETFs sind jedoch noch nicht ganz so populär: ElfProzent der Deutschen nutzen sie zurzeit als Geldanlage.Im Lauf der vergangenen Jahre hat sich insbesondere auch der Ruf von Aktienverbessert. So sehen sie 35 Prozent (Vorjahr 34 Prozent) der Deutschen als guteGeldanlage. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2018. Nur noch neun Prozenthalten sie für Zockerpapiere - nach zehn Prozent im Vorjahr. 2018 waren es 12Prozent, 2014 sogar 18 Prozent der Befragten, die in Aktien ein Spielzeug fürZocker sahen.Deutsche trotz bleibender Sorgen vor Auswirkungen der Corona-Pandemie offenerAktien gegenüberÄngste werden Stück für Stück abgebaut: Im vergangenen Jahr hatte noch gut einViertel der Befragten ohne Aktien Angst, bei einem Aktienkauf Geld zu verlieren.In diesem Jahr war es nur noch gut ein Fünftel. Befürchtungen, die falschenAktien zu kaufen, hatten 17 Prozent, im vergangenen Jahr waren es 20 Prozent.