Die gestrige Meldung, dass CureVac das Produktionsnetzwerk für den COVID-19 Impfstoffkandidaten CVnCoV teilweise einstampft, kam überraschend wie nicht überraschend zugleich. Zum einen hatte das Unternehmen durch das Festhalten an dem Plan, für CVnCoV trotz schwacher klinischer Studiendaten in der EU eine Zulassung zu beantragen, an der Börse bei Anlegern immer wieder Zuversicht geschürt. Zum anderen, wir berichteten mehrfach, ...