woom lädt zum Autofreien Tag

Klosterneuburg (ots) - Mit dem "woom Autofreien Tag" unterstützt der

Kinderfahrrad-Hersteller die Europäische Mobilitätswoche und setzt ein Zeichen

für umwelt- und klimafreundlichen Verkehr



Der österreichische Kinder- und Jugendfahrrad-Hersteller woom hat heute

Mittwoch, 15. September 2021, den ersten autofreien Tag des Unternehmens

ausgerufen. woom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren eingeladen, mit dem

Fahrrad oder den Öffis ins Büro zu kommen und den Tag mit einem gemeinsamen

Frühstück zu beginnen. Damit unterstützt woom die "Europäische Mobilitätswoche"

und setzt ein Zeichen für eine umwelt- und klimafreundliche Verkehrspolitik. Der

"woom Autofreie Tag" ist nur eine von zahlreichen Aktivitäten des

Kinderfahrrad-Herstellers für nachhaltige Produktions- und Arbeitsbedingungen.





"So umwelt- und klimafreundlich wie möglich zu sein, ist ein deklariertesUnternehmensziel von woom", erklärt Marcus Ihlenfeld, der woom im Jahr 2013zusammen mit Christian Bezdeka gegründet hat: "Wir verbessern ständig unsereProduktionsprozesse und Abläufe. Auch die Mobilität unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter berücksichtigen wir dabei, weil sie einen Faktor für die Größeunseres CO2-Fußabdrucks darstellt."Alle nahmen teil36 Personen nahmen am "woom Autofreien Tag" teil - das ist fast das Maximum anMitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund der Corona-Schutzbestimmungenzeitgleich am Betriebsstandort anwesend sein dürfen. Insgesamt arbeiten amStandort Klosterneuburg derzeit 124 Personen;Gründer Bezdeka radelt meistens in die Arbeit"Unser Betrieb liegt direkt am Donauradweg und ist mit dem Fahrrad sehr gut zuerreichen", erklärt woom Gründer Christian Bezdeka: "Ich selbst radle meistensin die Arbeit, weil ich auf diese Weise Sport und Bewegung in meinen Alltagintegrieren kann. Wir laden unsere Kolleginnen und Kollegen ein, das Fahrradebenfalls zu nutzen. Am autofreien Tag haben alle die Gelegenheit,auszuprobieren, wieviel Spaß das macht und wie gut das tut."Mobilitätsumfrage bei woomIm August dieses Jahres führte woom eine Mobilitätsumfrage unter seinenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch. Ergebnis: Rund ein Drittel der"Woomster" radelt regelmäßig in die Arbeit oder nutzt die öffentlichenVerkehrsmittel. Wichtigste Voraussetzung, das Auto öfter stehen zu lassen, sei"eine bessere Öffi-Anbindung", erklärten 50 Prozent der Befragten.20 Jahre Europäische MobilitätswocheDer "woom Autofreie Tag" fällt mit dem Beginn der Europäischen Mobilitätswochezusammen. Die internationale Aktionswoche für klimafreundliche Mobilität findet