Bauwerk startet Vertrieb von 56 Eigentumswohnungen im neuen Münchner Projekt VINZENT (FOTO)

München (ots) -- Erstes Holzhybrid-Ensemble für Wohnen und Office im Münchner Innenstadtgefüge- Abbruch und Recycling von Bestandsgebäuden im Sommer gestartet- Projektentwickler setzt bei Neubau auf klimaschonende Materialien,"schwebende" Pflanzen und nachhaltige MobilitätMit einem Pressegespräch hat der Projektentwickler Bauwerk am heutigen Mittwochden Vertrieb von 56 Wohneinheiten in seinem neuen Münchner Projekt VINZENTgestartet. Es ist das erste Holzhybrid-Ensemble für Wohnen und Office imMünchner Innenstadtgefüge. Bei der Planung von Architektur, Ausstattung undKonzept haben Bauwerk und das namhafte Münchner Büro Allmann Sattler WappnerArchitekten das Trend-Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gestellt. JürgenSchorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk: "Wir setzen mit VINZENTein Statement für ökologisch verantwortliches und nachhaltiges Bauen und zeigen,dass Holzbau auch in gewachsenen, urbanen Lagen funktioniert. Mit dem Einsatzvon Holz leistet das Projekt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und fördertein gesundes sowie ästhetisches Wohnen und Arbeiten. Darüber hinausgewährleistet Holz eine schnellere, ressourcenschonende und energieeffizienteBauweise. In Verbindung mit modernen Technologien lassen sich so nachhaltigeProjekte realisieren, die den heutigen gesellschaftlichen Anforderungenentsprechen." VINZENT entsteht ab Ende des Jahres an der Ecke Gabrielenstraße 3und Rupprechtstraße 22 im St.-Vinzenz-Viertel im Herzen des StadtteilsNeuhausen. Der Bauvorbescheid der Lokalbaukommission wurde im April 2021erteilt. Die Fertigstellung ist für voraussichtlich Anfang 2024 geplant. Bauwerkstrebt für das Projekt eine LEED Gold-Zertifizierung an. Das internationalanerkannte Zertifizierungssystem bescheinigt, dass Gebäude auf umweltfreundlicheArt entworfen und gebaut sind.Die Architektur ist neue Identität und Reminiszenz in einemBei der Gestaltung der drei neuen Gebäudeteile übersetzen Allmann SattlerWappner Architekten das progressive Konzept des Ensembles nach außen und bettenes zugleich in die historisch gewachsene Atmosphäre des St.-Vinzenz-Viertelsein. So schafft eine Überhöhung der Gebäudeecke an der Straßenkreuzung eine neueIdentität. Zugleich zitiert die Architektur der Fassaden die Nachbarbebauung derGründerzeit durch horizontale Bänder und einen massiven Sockel. Die beidenWohngebäude an der Gabrielenstraße und im Innenhof bestehen aus einem Tragwerkaus Beton und einer farbigen Ornament-Holzfassade in heller Schalung. Dassechsgeschossige Office-Gebäude, das sich an das Vorderhaus anschließt und an