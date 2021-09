Berlin (ots) - Der VAUNET, Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in

Deutschland, hat auf seiner heutigen Mitgliederversammlung die Schwerpunkte des

Verbandes für das kommende Jahr nach der Bundestagswahl definiert. Die privaten

Radio- und Fernsehunternehmen, als Teil der Kreativ- und Kulturwirtschaft,

stehen einerseits als enormer Faktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland,

mit Umsätzen von mehr als 13 Milliarden Euro sowie für ein vielfältiges

Medienangebot. Andererseits wird Ihre Wettbewerbsfähigkeit in vielen Bereichen

eingeschränkt.



Annette Kümmel: "Wir müssen alles daransetzen, die Wettbewerbsfähigkeit der

privaten Medien in Deutschland zu stärken. Dazu braucht es endlich faire

Bedingungen im Wettbewerb mit den digitalen Tech-Giganten, die für die Medien

zugleich Partner, Wettbewerber und Gatekeeper sind. Und es braucht eine konkrete

Auftragsdefinition für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um zu mehr

Chancengleichheit, auch im dualen Mediensystem, zu kommen. Von der Politik

erwarten wir eine ganzheitliche Risikoevaluierung für unsere Branche: Jedes -

vor allem auch nicht sektorspezifisches - Regulierungsvorhaben sollte einer

Medienverträglichkeitsüberprüfung unterzogen werden.







Kultur- und Kreativwirtschaft als eigener Wirtschaftszweig und strategisches

Ökosystem eine starke politische Verankerung erfährt. Kümmel: "Die Bedeutung der

Kultur- und Kreativwirtschaft muss sich im Programm der neuen Bundesregierung

widerspiegeln, aber auch in einem institutionalisierten Dialogprozess zwischen

Europa, Bund und Ländern. Nur so können wir gemeinsam die Zukunft gestalten."



Unter anderem mit dieser Motivation engagiert sich der VAUNET in der Koalition

Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland (k3d), die sich als offenes Bündnis

von führenden privatwirtschaftlichen Interessenvertretungen als Stimme der

Schlüsselbranche für gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel formiert hat.



Claus Grewenig, Vorsitzender des Fachbereichs Fernsehen und Multimedia des

VAUNET, unterstrich die Notwendigkeit, europäische Regulierungsinitiativen

künftig enger mit der medien- und digitalpolitischen Agenda von Bund und Ländern

zu verzahnen. Das reiche von Maßnahmen zur Demokratie- und

Medienvielfaltssicherung bis hin zu den Arbeitsbedingungen für einen

unabhängigen und freien Journalismus.



Auf europäischer Ebene stehen aktuell insbesondere der Digital Services Act

(DSA) und der Digital Markets Act (DMA) im Fokus der Arbeit des VAUNET, die den

Missbrauch von Marktmacht durch internationale digitale Gatekeeper verhindern

sollen. Grewenig: "DSA und DMA zielen auf die DNA digitaler Medienangebote: Seite 2 ► Seite 1 von 2



