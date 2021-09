Thales kooperiert mit EVERING, um die nächste Generation von Wearable-Fashion in Japan zu schützen

Mit kontaktloser Zahlungstechnologie können Verbraucher weltweit bequem bezahlen – besonders in Zeiten der Pandemie. Die Einführung kontaktloser Zahlungslösungen in Wearables ermöglicht zudem eine noch nahtlosere Integration in den Alltag der Nutzer. Damit erweitert Thales seine langjährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung sicherer Zahlungsprodukte für Banken und andere Finanzinstitute auf Wearables in Japan.

EVERING

Der EVERING, ein NFC-Ring, ermöglicht kontaktlose Zahlungen nach dem Motto „Less is Smart“. Der wasserdichte Keramikring unterstützt bargeldlose („cashless“) und kontaktlose („touchless“) Zahlungen und bietet ein nahtloses („seamless “) Zahlungserlebnis, indem der Ring in die unmittelbare Nähe des Zahlungsterminals gehalten wird. Der akkulose („batteryless “) Ring muss nicht aufgeladen werden und verbindet Mode mit Technologie für bequeme kontaktlose Transaktionen.

Thales wird den sicheren eingebetteten Chip, das Betriebssystem und die Zahlungskarten-Personalisierungsdienste für das Gerät bereitstellen. EVERING wird die Funktion des Zahlungskartenausstellers übernehmen, um schnelle und sichere kontaktlose Transaktionen über diesen Ring zu ermöglichen. Die im Ring gespeicherten Zahlungsdaten werden direkt mit den Prepaid-Bankkonten der Kunden verlinkt. Die Personalisierungsdienste der Ringe garantieren eine effektive Datenverwaltung für EVERING. Sämtliche Integrations- und Personalisierungsfunktionen für die Ringe werden von speziellen Thales-Teams in Asien übernommen. Eine enge Zusammenarbeit mit EVERING sorgt dafür, dass die anspruchsvollen Bedürfnisse der Endnutzer erfüllt werden.

„Wir begrüßen die Kooperation mit EVERING – einem Unternehmen, das mit der Einführung seines kontaktlosen Zahlungsrings eine Brücke zwischen Technologie und Mode geschlagen hat. Thales ist ein etablierter Anbieter von digitalen Identitäts- und Sicherheitslösungen in Japan, insbesondere in den Branchen mobile Kommunikation und Bankdienstleistungen. Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Startup-Unternehmen und die Unterstützung seiner Kunden in diesem rasant wachsenden Ökosystem der Zahlungsdienstleistungen, bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt für unser Engagement. Durch diese Partnerschaft beschleunigt Thales seine Geschäftsentwicklung mit alternativen Zahlungsdienstleistern Japans, darunter Fintech-Unternehmen, während wir unsere Technologien für den Wearables-Markt weiter optimieren“, so Cyrille Dupont, Country Director, Thales in Japan