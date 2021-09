DXC Technology und Lenovo schließen Partnerschaft mit Dr. Peter Scott-Morgan im Bereich innovativer technologischer Lösungen für mehr Barrierefreiheit für eine bessere Zukunft von Menschen mit Behinderungen

Scott-Morgan, der als der „weltweit erste menschliche Cyborg“ bekannt ist, treibt Technologien voran, die das Leben verlängern und bereichern sollen. 2017 wurde ihm die Motoneuron-Krankheit (MND), auch bekannt als amyotrophe Lateralsklerose (ALS), diagnostiziert. Als die ersten Symptome auftraten, begann Scott-Morgan, nach Möglichkeiten zu suchen, um das typische Voranschreiten der Erkrankung umzukehren, und stützte sich dabei auf seinen Glauben an das unbegrenzte Potential der Technologie. Die Vision von Scott-Morgan lautet: „Die Schwachen schützen, die Kraftlosen stärken, die Unerfüllten erfüllen.“

DXC Technology (NYSE: DXC) und Lenovo gaben heute ihre Zusammenarbeit mit dem vorausdenkenden Robotik-Wissenschaftler Dr. Peter Scott-Morgan und seiner gemeinnützigen Stiftung bekannt, um ausgefeilte unterstützende Technologielösungen durch die Integration modernster Hardware, Software und KI-Technologien zu entwickeln und so Menschen, die mit Behinderungen, Krankheiten oder unter anderen schwierigen Bedingungen leben, mehr Möglichkeiten zu bieten.

„Die Grundlage unserer Zusammenarbeit ist der Glaube an das ungenutzte Potential, das in der Technologie steckt, um deine Träume zu erfüllen - egal, wer du bist, wo du herkommst, welchen Umständen du ausgesetzt bist, was für Ziele du verfolgst“, sagte Scott-Morgan. Nachdem ihm anfangs die Ärzte nur zwei Jahre gaben, hat Scott-Morgan heute ein Motto: „Ergänze Hoffnung mit KI und Robotik!”

DXC und Lenovo werden – zusammen mit einem Team aus Freiwilligen und führenden Technologieexperten - Hardware, Software-Support, Integration sowie Know-how im Bereich der künstlichen Intelligenz bereitstellen. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

Entwicklung autonomer, selbstfahrender Rollstühle zur Nutzung zu Hause und unterwegs

Wahrung der Persönlichkeit mithilfe eines Avatars, der schnell in fotorealistischen Details gerendert wird

Nutzung von Augmented Reality (AR) als Benutzerschnittstelle, die allein durch Bewegungen der Augen gesteuert wird

Beschleunigung der Erzeugung und Anpassung emotionaler, ausdruckstarker digitaler Stimmen

Einbettung intelligenter Technologie im gesamten Haushalt zur Verbesserung des Lebens aller Bewohner

Neben der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen hat Lenovo dem Home-Office von Scott-Morgan Computerausrüstung gespendet. Calvin Crosslin, Chief Diversity Officer von Lenovo und Präsident der Lenovo Foundation sagte: „Wir tragen die Verantwortung, wirkungsvolle Technologien zu schaffen, die so zugänglich wie möglich sind, sowie neue Möglichkeiten zu eröffnen. Genau aus diesem Grund stehen wir geschlossen hinter der Idee von intelligenteren Technologien für alle, und ich bedanke mich bei Dr. Scott-Morgan, dass er uns eingeladen hat, zusammenzuarbeiten, und mit uns einen kleinen Teil seiner außergewöhnlichen Vision teilt.“