Ertragssteigerung der dezentralen Energieerzeugung

Salzburg (ots) - Wechselrichterausfälle, Falschmeldungen, Leistungsabweichungenoder Kommunikationsausfälle zählen zu den häufigsten Problemen des Sektors undgehen mit zeitaufwändigen Technikereinsätzen einher. Dabei entstehen nicht nurhohe Wartungskosten, es gehen auch wertvolle Ressourcen verloren: Verluste inder Stromerzeugung von bis zu 20 % können die Folge sein.Um solche Betriebsführungsprozesse zu optimieren und den Betreibern einenahtlose Betriebsführung der Anlagen zu ermöglichen, bietet das Start-Upsolbytech aus Salzburg die ganzheitliche Systemlösung solbyvise an: Das eigensentwickelte Router-Monitoring & Managementsystem ermöglicht eine sichere undstabile Verbindung zwischen der Anlage und dem eigentlichen Monitoringsystem.Treten Kommunikations- und Verbindungsprobleme auf, werden rechtzeitigWarnmeldungen per Mail verschickt oder per API in das Kundensystem eingebunden.Durch eine integrierte Fernwartungsoption können Industrierouter und Datenloggerüber das Dashboard bei Problemen neu gestartet werden. So kann eineortsunabhängige Überwachung und Wartung der mobilen Industrierouter undDatenlogger in Echtzeit vorgenommen werden. Das Beste daran: das modulare Systemkann sowohl von Anfang an in die Anlage integriert, als auch einfachnachgerüstet werden.Gutes tun und davon erzählen.Im Produktportfolio des Start-Ups befindet sich des Weiteren ein neues Produkt,das sich mit der Visualisierung der eingespeisten Energie beschäftigt. Alsganzheitliche Digital Signage Lösung bietet solarmetrics Hoteliers,Industriepartnern, Gemeinden oder Kommunen die Möglichkeit, ihreEnergiegewinnung in informative und optisch ansprechende Datenvisualisierungenzu übertragen und so ihren Gästen, Kunden und Mitarbeitern Nachhaltigkeit zukommunizieren.An der Zukunft mitgestalten.In der effizienten Nutzung von erneuerbaren Energiequellen liegt der Schlüsselfür die Zukunft. Werden auch Sie Teil davon und besuchen Sie solbytech bei derMesse für Solarwirtschaft - Intersolar 2021 - in München: Halle B5. Stand 279C.