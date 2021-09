Aktienmärkte ohne klare Richtung - BÖAG Kolumne

Die von vielen Marktteilnehmern mit großer Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA führten dann eher zur Ernüchterung an den Aktienmärkten. Zwar ist die Inflationsrate dort im August rechnerisch gesunken, aber die aktuell gemessenen 5,3 Prozent liegen wirklich nur marginal unter den 5,4 Prozent vom Juli. Somit ist keine echte Entspannung in Sicht und der Druck auf die US-Notenbank bleibt, auch wenn diese das Phänomen ...