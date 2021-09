Poda meldet geplante Namensänderung und neue Unternehmensstruktur

Vancouver (British Columbia), 15. September 2021. Poda Lifestyle and Wellness Ltd. (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) („Poda“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Board of Directors die Änderung des Namens des Unternehmens von „Poda Lifestyle & Wellness Ltd.“ zu „Poda Holdings Inc.“ genehmigt hat, um die aktuellen und zukünftigen Geschäftsinteressen des Unternehmens besser widerzuspiegeln. Die geplante Namensänderung unterliegt einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“).

In Zusammenhang mit der geplanten Namensänderung gibt es keine Konsolidierung des Aktienkapitals des Unternehmens. Die geplante Namensänderung wird keine Auswirkungen auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens haben. In Zusammenhang mit der geplanten Namensänderung sind keine Maßnahmen seitens der Aktionäre erforderlich.

Abgesehen von der geplanten Namensänderung freut sich das Unternehmen auch, Pläne für eine neue Unternehmensstruktur bekannt zu geben, der zufolge das Unternehmen sechs strategische Tochtergesellschaften gründen wird, deren Hauptaugenmerk jeweils auf bestimmte Wachstumsbereiche des Unternehmens gerichtet sein wird. Die geplanten Namen für die sechs Tochtergesellschaften lauten wie folgt: Poda (Tobacco) Inc., Poda (Alternatives) Inc., Poda (Therapeutics) Inc., Poda (THC) Inc., Poda (CBD) Inc. und Poda (Research and Development) Inc.

Ryan Selby, CEO von Poda, sagte: „Die geplante Namensänderung steht im Einklang mit unseren Geschäftszielen und unserer langfristigen Strategie. Unser wertvolles geistiges Eigentum kann in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden und ich bin davon überzeugt, dass der Name Poda Holdings Inc. der übergreifenden Vision, die das Board für das Unternehmen hat, besser entspricht. Abgesehen von der Namensänderung wird die Gründung der sechs neuen Tochtergesellschaften eine strategische Schwerpunktlegung und starke Wachstumsmöglichkeiten in jedem Zielbereich ermöglichen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen weitere Informationen über unsere individuellen Strategien für die einzelnen Tochtergesellschaften bereitzustellen.“