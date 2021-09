Albireo gibt Verfügbarkeit von Bylvay (Odevixibat) in Deutschland ab sofort bekannt

BOSTON, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Albireo Pharma, Inc. (Nasdaq: ALBO), ein Unternehmen für seltene pädiatrische Lebererkrankungen, das neuartige Gallensäuremodulatoren entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass Bylvay (Odevixibat), das erste in Europa zur Behandlung aller Formen von PFIC zugelassene Medikament, nun auch Patienten in Deutschland verschrieben werden kann. Außerdem ist Bylvay in den USA für die Behandlung von Pruritus bei allen Formen von PFIC zugelassen. Bylvay ist ein potenter, nicht-systemischer ilealer Gallensäuretransport-Inhibitor (ileal bile acid transport inhibitor, IBATi) und wird einmal täglich in Kapselform eingenommen. Alternativ kann die Kapsel geöffnet und der Wirkstoff auf ein weiches Lebensmittel gestreut werden. Es ist keine Kühlung erforderlich.



„Dadurch dass Bylvay nun in Deutschland erhältlich ist, können wir PFIC-Patienten mit schwierigen körperlichen und Entwicklungssymptomen die erste nicht-chirurgische Behandlungsoption anbieten“, so PD Dr. Dr. Ekkehard Sturm, Oberarzt, Leiter der Kindergastroenterologie/-hepatologie am Universitätsklinikum Tübingen. „Wir hoffen, dass Bylvay Patienten dabei hilft, Komplikationen im Zusammenhang mit Operationen zu vermeiden und ihnen die dringend benötigte Linderung ihrer Symptome zu verschaffen.“

Bylvay ist ab sofort über Apotheken erhältlich. Die Verkaufsförderung hat bereits begonnen, und das Vertriebspersonal von Albireo deckt die wichtigsten Zentren ab, um sie über die Verfügbarkeit von Bylvay für die Behandlung von PFIC und die verfügbaren Dienstleistungen zur Patientenbetreuung zu informieren. Nach der Verschreibung von Bylvay haben medizinische Fachkräfte und Angehörige die Möglichkeit, Albireo Assist zu verwenden. Dabei handelt es sich um ein individuelles Programm zur Unterstützung von Patienten, das in Zusammenarbeit mit medizinischen Experten und Interessenvertretern für Patienten entwickelt wurde. Es soll Patienten und Betreuer während der gesamten Behandlung unterstützen.