QuEST Global ernennt Alfonso Martínez zum weltweiten Geschäftsleiter für die Geschäftsbereiche Branchen Automobil und Bahn

Singapur (ots/PRNewswire) - QuEST Global, ein weltweit tätiges Unternehmen für

Produktentwicklung und Lifecycle-Services, hat die Ernennung von Alfonso

Martínez zum weltweiten Geschäftsleiter für die Geschäftsbereiche Branchen

Automobil und Bahn bekannt gegeben. Martínez wird bei QuEST für die weitere

Stärkung, Erweiterung und Förderung der beiden Geschäftsbereiche verantwortlich

sein. Er wird von in Madrid, Spanien, aus tätig sein und Ajit Prabhu,

Vorsitzender und CEO von QuEST Global, direkt unterstellt sein.



Automobil und Bahn sind die wichtigsten Wachstumsfelder von QuEST und das

Unternehmen hat das Ziel, sich zu einem starken vernetzten Engineering-Player in

diesen Branchen zu entwickeln. Mit Martínez an Bord fühlt sich das Unternehmen

dafür gerüstet, sein Bestreben, der anerkannteste und vertrauenswürdigste

globale Engineering-Partner für seine Kunden zu werden, weiter stärken zu

können.





Martínez verfügt über umfassende nützliche Branchenerfahrung, die er über einenZeitraum von drei Jahrzehnten in verschiedenen Branchen gesammelt hat. Er hatein tiefgreifendes Verständnis des Automobil- und Eisenbahnmarktes und hatbereits zahlreiche kundenorientierte Initiativen in der Branche erfolgreichgeleitet. Mit einer perfekten Mischung aus Kenntnissen in den BereichenUnternehmertum, Management und Technologie steigt Martínez bei Capgemini, wo erals Executive Vice-President für Luftfahrttechnik und F&E tätig war, aus und beiQuEST ein. Bei Capgemini Engineering war Martínez von Paris aus für dieweltweite Gewinn- und Verlustrechnung für die gesamte vertikale Luft- undRaumfahrtindustrie verantwortlich.Ajit Prabhu, Vorsitzender und CEO von QuEST Global , begrüßte Martínez bei QuESTund betonte: "Seit fast 25 Jahren haben wir QuEST Global als eine Markeaufgebaut, der die Kunden weltweit vertrauen. Martínez bringt tiefgreifendesFachwissen und Management-Know-how mit, von dem ich sicher bin, dass es sich alsentscheidend für unsere wichtigsten Wachstumstreiber - die GeschäftsbereicheAutomobil und Bahn - erweisen wird. In einer Phase, in der beide Sektorenrasanten technologischen Fortschritten unterliegen, werden wir unter der Führungvon Martínez in der Lage sein, die latenten Chancen zu nutzen, dieHerausforderungen der Branche zu lösen und den Anforderungen unserer Kunden aufder ganzen Welt gerecht zu werden."Zu seiner neuen Position bei QuEST erklärte Martínez : "Ich freue mich, zu einemschnell wachsenden Unternehmen wie QuEST zu stoßen, das sich im Laufe der Jahrezu einem echten Global Player in der Branche derProduktentwicklungsdienstleistungen entwickelt hat. Wir haben bereits eine gute