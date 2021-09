Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

coinIX steigt bei XVA Blockchain ein Die coinIX GmbH & Co. KGaA steigt bei der Mainzer XVA Blockchain GmbH ein. Im Rahmen einer Finanzierungsrunde beteilige man sich gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz an der Gesellschaft, meldet coinIX am Mittwoch. …