Erfolgreiche YesAuto Experten-Konferenz auf der IAA/ Nachhaltigkeit und Nutzervorteile stehen in Zukunft klar im Fokus von E-Mobilität (FOTO)

München (ots) - Neue Erkenntnisse und angeregte Diskussionen bestimmten dieYesAuto Experten-Konferenz am Mittwoch, 8. September. Der Online-Marktplatz fürNeu- und Gebrauchtwagen, der sich erstmals auf der IAA Mobility mit einem Standpräsentiert, hatte anlässlich der Internationalen Automobil-Ausstellunghochkarätige Branchenkenner eingeladen, ihre Insights mit den Teilnehmern vorOrt und im Livestream zu teilen. Fazit: Die E-Mobilität wird das Autofahren inmehrfacher Hinsicht in eine neue Richtung lenken. Neben der Nachhaltigkeitspielen dabei die digitalen Features der Fahrzeuge eine entscheidende Rolle, dieein neues Nutzerverhalten generieren werden. Die chinesischenAutomobilhersteller setzen daher klar auf Customer Benefits wie Internet-Zugang,Austausch in der Community und digitale Services. Wer die nächsteKundengeneration überzeugen will, muss seine Automarke mit einem trendbewusstenLifestyle verbinden.Unter dem Motto "Digitale Disruption und die Ära der E-Autos: Neugestaltung derBeziehungen zwischen Autoherstellern, Händlern und Käufern" diskutiertenführende Vertreter der Automobilbranche auf der YesAuto Experten-Konferenz. Rund100 Interessierte nahmen vor Ort und online teil, um sich über die neuestenEntwicklungen der Branche zu informieren. Direkt zu Beginn wurde klar: DerWandel in der Automobilbranche schreitet schnell voran. Die Entwicklung vonFahrzeugen mit neuer Energie, insbesondere von Elektrofahrzeugen, beschäftigtdie traditionellen Automobilhersteller. Sie stellen ihr Angebot aufElektrofahrzeuge um, gleichzeitig kommen auch neue Automarken für Elektroautosauf den Markt. Neben der Elektrifizierung werden dabei Vernetzung und künstlicheIntelligenz als Merkmale für zukünftige Fahrzeuge immer wichtiger.Zusammenarbeit zwischen Deutschland und ChinaYonggui Pei, Head & Konsul der Wirtschafts- und Handelsabteilung desGeneralkonsulats der Volksrepublik China in München, begrüßte die Gäste undappellierte, dass chinesische und deutsche Automobilunternehmen für dasGemeinwohl und den gemeinsamen Fortschritt zusammenarbeiten sollten. Sie könntennoch viel voneinander lernen. Er zitierte dazu Professor Ferdinand Dudenhöffer,einen führenden Experten der deutschen Automobilindustrie und Leiter desZentrums für Automobilforschung an der Universität Duisburg-Essen, der davonausgeht, dass die Autos der Zukunft in China hergestellt werden.BesonderesInteresse galt dem Vortrag des neuen Opel CEO Uwe Hochgeschurtz. Sein Statement:"Wir müssen grün sein - und das nicht irgendwie, sondern besser als dieKonkurrenz." Die Strategie des Automobilherstellers: "Um heute und in Zukunfterfolgreich zu sein, positioniert sich Opel entlang der drei Säulen jung, grün