Polyplastics setzt neue Prüfmethode zur Erkennung und Verhinderung von Gasverbrennungen beim Spritzgießen ein

Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd, ein weltweit führender Anbieter

von technischen Thermoplasten, hat mehrere Lösungen identifiziert, die den

Verarbeitern helfen, das Auftreten von Gasverbrennungen während des

Spritzgießprozesses zu begrenzen. Das Unternehmen setzte seine Gas Investigation

Method in Injection Molding (GIMIM) Testmethode ein, um das Phänomen zu

analysieren und Präventivmaßnahmen zu ergreifen.



Gase, die während des Formens entstehen, können nicht entweichen und werdenkomprimiert, was zu einer heißen, verbrannten Harzoberfläche führt, die einekontinuierliche Formgebung gefährdet. Erstens wurde in der Studie das Gasuntersucht, das durch den Energieverlust zum Zeitpunkt der Injektion entsteht.Die Düsen typischer Einspritzmaschinen bestehen aus einer drastischkontrahierten Struktur, und aufgrund der Form kommt es zu Energieverlusten.Mögliche Lösungen sind die Verringerung der Einspritzgeschwindigkeit, dieVerwendung mehrerer Anschnitte oder Kavitäten und die Vergrößerung von Anschnittund Düse.Um eine ungleichmäßige Wärmeleitung innerhalb des Spritzgießzylinders zuvermeiden, wird empfohlen, im Verhältnis zu den Formteilen zu großeSpritzgießmaschinen zu vermeiden, die Zylindertemperatur zu senken und dasFormkontaktgießen zu vermeiden, damit es nicht zu Wärmeverlusten aus demWerkzeug kommt.Mit der GIMIM-Methode wurde auch festgestellt, dass die Verstopfung derEntlüftungsöffnungen durch ein komplexes Verhältnis zwischen den Volumina derniedrig und hoch siedenden Stoffe und dem Gesamtvolumen der Stoffe imZersetzungsgas verursacht wird. Zu den Abhilfemaßnahmen gehören das Senken derZylindertemperatur und das häufige Abwischen von Schimmelpilzablagerungen, dieleicht an den Gasentlüftungsöffnungen haften, mit einem Lappen oder einemähnlichen Gegenstand.Schließlich wurde festgestellt, dass mit der GIMIM-Prüfmethode der Spülprozessüberprüft werden kann. Bisher gab es keine andere Methode, um die Auswirkungendes Spülvorgangs zu überprüfen, als die visuelle Bestätigung nach dem Formenvieler Schüsse von Material. Da GIMIM Substanzen in ppm-Einheiten nachweisenkann, lässt sich mit nur wenigen Maschinenschüssen überprüfen, ob derSpülprozess ordnungsgemäß durchgeführt wurde.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.polyplastics.com/en/support/mold/gas_burn/index.htmlInformationen zu Polyplasticshttps://kyodonewsprwire.jp/attach/202109069686-O1-ovxjUQEC.pdf