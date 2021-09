Bund soll bei Anschaffungen klimafreundlicher werden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verwaltungsstellen des Bundes sollen künftig klimafreundlicher einkaufen. Das geht aus einer erneuerten Verwaltungsvorschrift hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums beschlossen hat.

So soll es beispielsweise ab 1. Januar 2022, wenn die neue Vorschrift in Kraft tritt, erstmals eine "Negativliste" von Objekten geben, die der Bund wegen schlechter Umwelt- oder Klimabilanz nicht mehr anschaffen darf. Betroffen sind etwa Gas-Heizpilze, Getränke in Einwegplastik, bestimmte Spraydosen oder Gefriergeräte. Diese dürfen die Dienststellen des Bundes dann nur noch in absoluten Ausnahmefällen kaufen - wenn etwa die Anschaffung "aus Gründen des öffentlichen Interesses dringend geboten" ist, wie es im Beschlussdokument heißt.