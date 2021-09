JOHANNESBURG, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Die gemeinnützige Naturschutzorganisation African Parks gab am Dienstag, dem 14. September, eine Zuwendung der Rob and Melani Walton Foundation (RMWF) in Höhe von 100 Millionen USD bekannt, eine der größten Spenden, die jemals für die Erhaltung von Schutzgebieten in Afrika geleistet wurde. Diese Mittelzusage wird dazu beitragen, dass African Parks in den nächsten zehn Jahren dreißig Parks verwalten und einen großen Teil der biologischen Vielfalt Afrikas zum langfristigen Nutzen der lokalen Bevölkerungsgruppen erhalten kann, während die Organisation gleichzeitig daran arbeitet, ihr Stiftungskapital wachsen zu lassen, um eine zuverlässige Finanzierung zu gewährleisten.

„Die Auswirkungen der Klimakrise sind unübersehbar, und wir müssen schnell und mutig handeln, um die Bevölkerung zu schützen, damit Mensch und Natur gemeinsam gedeihen können. In Afrika besteht ein Teil der Lösung darin, mehr Parkland zu erhalten, um die biologische Vielfalt zu schützen und sicherzustellen, dass die Bevölkerung von den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteilen profitiert, die diese Gebiete bieten können, wenn sie gut verwaltet werden", sagte Rob Walton von der Rob and Melani Walton Foundation und African Parks Trustee Emeritus. „Wir sind stolz darauf, das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft zu unterstützen, das African Parks so erfolgreich macht, und dabei zu helfen, die ehrgeizigen Ziele der Organisation für 2030 zu beschleunigen."

African Parks wurde im Jahr 2000 gegründet und übernimmt in Partnerschaft mit Regierungen das langfristige Management von Schutzgebieten, um Wildtiere zu schützen, Landschaften wiederherzustellen und eine nachhaltige Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung zu gewährleisten. Die Organisation verwaltet derzeit 19 Parks mit einer Fläche von 14,7 Millionen Hektar und ist für alle Aspekte des Schutzgebietsmanagements verantwortlich. Es legt unter anderem Rechenschaft ab für den Erhalt der biologischen Vielfalt, der Durchsetzung von Gesetzen, der Förderung der Bevölkerung, der nachhaltigen Finanzierung, den Infrastrukturausbau und die allgemeine Verwaltung.